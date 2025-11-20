SeñalesSecciones
Bongkyun Jo

Stablewallet75

Bongkyun Jo
0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 250 USD al mes
incremento desde 2025 44%
M4Markets-Real1
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
481
Transacciones Rentables:
338 (70.27%)
Transacciones Irrentables:
143 (29.73%)
Mejor transacción:
544.16 USD
Peor transacción:
-126.53 USD
Beneficio Bruto:
7 501.80 USD (48 547 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 065.91 USD (27 180 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (77.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
732.90 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
94.08%
Carga máxima del depósito:
10.03%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
83
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
10.37
Transacciones Largas:
138 (28.69%)
Transacciones Cortas:
343 (71.31%)
Factor de Beneficio:
2.45
Beneficio Esperado:
9.22 USD
Beneficio medio:
22.19 USD
Pérdidas medias:
-21.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-375.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-427.67 USD (6)
Crecimiento al mes:
25.20%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
427.67 USD (3.07%)
Reducción relativa:
De balance:
3.34% (388.43 USD)
De fondos:
20.97% (2 438.05 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD- 193
USDJPY- 52
CADJPY- 47
GBPCAD- 40
GBPUSD- 29
USDCHF- 27
USDCAD- 26
NZDUSD- 21
AUDJPY- 21
AUDCAD- 15
AUDUSD- 8
CHFJPY- 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD- 2K
USDJPY- 466
CADJPY- 158
GBPCAD- 250
GBPUSD- 493
USDCHF- 240
USDCAD- 294
NZDUSD- 227
AUDJPY- 105
AUDCAD- 69
AUDUSD- 113
CHFJPY- 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD- 13K
USDJPY- 347
CADJPY- 3.1K
GBPCAD- 2.2K
GBPUSD- -944
USDCHF- 1.8K
USDCAD- -1.2K
NZDUSD- 411
AUDJPY- 1.5K
AUDCAD- 1.4K
AUDUSD- -188
CHFJPY- 209
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +544.16 USD
Peor transacción: -127 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +77.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -375.55 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "M4Markets-Real1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2026.01.18 02:20
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.21 09:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 08:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 14:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copiar

