- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
481
Negociações com lucro:
338 (70.27%)
Negociações com perda:
143 (29.73%)
Melhor negociação:
544.16 USD
Pior negociação:
-126.53 USD
Lucro bruto:
7 501.80 USD (48 547 pips)
Perda bruta:
-3 065.91 USD (27 180 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (77.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
732.90 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
94.08%
Depósito máximo carregado:
10.03%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
83
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
10.37
Negociações longas:
138 (28.69%)
Negociações curtas:
343 (71.31%)
Fator de lucro:
2.45
Valor esperado:
9.22 USD
Lucro médio:
22.19 USD
Perda média:
-21.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-375.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-427.67 USD (6)
Crescimento mensal:
25.20%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
427.67 USD (3.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.34% (388.43 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.97% (2 438.05 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD-
|193
|USDJPY-
|52
|CADJPY-
|47
|GBPCAD-
|40
|GBPUSD-
|29
|USDCHF-
|27
|USDCAD-
|26
|NZDUSD-
|21
|AUDJPY-
|21
|AUDCAD-
|15
|AUDUSD-
|8
|CHFJPY-
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD-
|2K
|USDJPY-
|466
|CADJPY-
|158
|GBPCAD-
|250
|GBPUSD-
|493
|USDCHF-
|240
|USDCAD-
|294
|NZDUSD-
|227
|AUDJPY-
|105
|AUDCAD-
|69
|AUDUSD-
|113
|CHFJPY-
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD-
|13K
|USDJPY-
|347
|CADJPY-
|3.1K
|GBPCAD-
|2.2K
|GBPUSD-
|-944
|USDCHF-
|1.8K
|USDCAD-
|-1.2K
|NZDUSD-
|411
|AUDJPY-
|1.5K
|AUDCAD-
|1.4K
|AUDUSD-
|-188
|CHFJPY-
|209
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +544.16 USD
Pior negociação: -127 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +77.67 USD
Máxima perda consecutiva: -375.55 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "M4Markets-Real1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
250 USD por mês
44%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
9
100%
481
70%
94%
2.44
9.22
USD
USD
21%
1:500