Bongkyun Jo

Stablewallet75

Bongkyun Jo
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 44%
M4Markets-Real1
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
481
Negociações com lucro:
338 (70.27%)
Negociações com perda:
143 (29.73%)
Melhor negociação:
544.16 USD
Pior negociação:
-126.53 USD
Lucro bruto:
7 501.80 USD (48 547 pips)
Perda bruta:
-3 065.91 USD (27 180 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (77.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
732.90 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
94.08%
Depósito máximo carregado:
10.03%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
83
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
10.37
Negociações longas:
138 (28.69%)
Negociações curtas:
343 (71.31%)
Fator de lucro:
2.45
Valor esperado:
9.22 USD
Lucro médio:
22.19 USD
Perda média:
-21.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-375.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-427.67 USD (6)
Crescimento mensal:
25.20%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
427.67 USD (3.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.34% (388.43 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.97% (2 438.05 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD- 193
USDJPY- 52
CADJPY- 47
GBPCAD- 40
GBPUSD- 29
USDCHF- 27
USDCAD- 26
NZDUSD- 21
AUDJPY- 21
AUDCAD- 15
AUDUSD- 8
CHFJPY- 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD- 2K
USDJPY- 466
CADJPY- 158
GBPCAD- 250
GBPUSD- 493
USDCHF- 240
USDCAD- 294
NZDUSD- 227
AUDJPY- 105
AUDCAD- 69
AUDUSD- 113
CHFJPY- 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD- 13K
USDJPY- 347
CADJPY- 3.1K
GBPCAD- 2.2K
GBPUSD- -944
USDCHF- 1.8K
USDCAD- -1.2K
NZDUSD- 411
AUDJPY- 1.5K
AUDCAD- 1.4K
AUDUSD- -188
CHFJPY- 209
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +544.16 USD
Pior negociação: -127 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +77.67 USD
Máxima perda consecutiva: -375.55 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "M4Markets-Real1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2026.01.18 02:20
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.21 09:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 08:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 14:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
