Bongkyun Jo

Stablewallet75

Bongkyun Jo
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 44%
M4Markets-Real1
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
481
Прибыльных трейдов:
338 (70.27%)
Убыточных трейдов:
143 (29.73%)
Лучший трейд:
544.16 USD
Худший трейд:
-126.53 USD
Общая прибыль:
7 501.80 USD (48 547 pips)
Общий убыток:
-3 065.91 USD (27 180 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (77.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
732.90 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
94.08%
Макс. загрузка депозита:
10.03%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
83
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
10.37
Длинных трейдов:
138 (28.69%)
Коротких трейдов:
343 (71.31%)
Профит фактор:
2.45
Мат. ожидание:
9.22 USD
Средняя прибыль:
22.19 USD
Средний убыток:
-21.44 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-375.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-427.67 USD (6)
Прирост в месяц:
25.20%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
427.67 USD (3.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.34% (388.43 USD)
По эквити:
20.97% (2 438.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD- 193
USDJPY- 52
CADJPY- 47
GBPCAD- 40
GBPUSD- 29
USDCHF- 27
USDCAD- 26
NZDUSD- 21
AUDJPY- 21
AUDCAD- 15
AUDUSD- 8
CHFJPY- 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD- 2K
USDJPY- 466
CADJPY- 158
GBPCAD- 250
GBPUSD- 493
USDCHF- 240
USDCAD- 294
NZDUSD- 227
AUDJPY- 105
AUDCAD- 69
AUDUSD- 113
CHFJPY- 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD- 13K
USDJPY- 347
CADJPY- 3.1K
GBPCAD- 2.2K
GBPUSD- -944
USDCHF- 1.8K
USDCAD- -1.2K
NZDUSD- 411
AUDJPY- 1.5K
AUDCAD- 1.4K
AUDUSD- -188
CHFJPY- 209
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +544.16 USD
Худший трейд: -127 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +77.67 USD
Макс. убыток в серии: -375.55 USD

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.18 02:20
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.21 09:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 08:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 14:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
