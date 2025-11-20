- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
481
Прибыльных трейдов:
338 (70.27%)
Убыточных трейдов:
143 (29.73%)
Лучший трейд:
544.16 USD
Худший трейд:
-126.53 USD
Общая прибыль:
7 501.80 USD (48 547 pips)
Общий убыток:
-3 065.91 USD (27 180 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (77.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
732.90 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
94.08%
Макс. загрузка депозита:
10.03%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
83
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
10.37
Длинных трейдов:
138 (28.69%)
Коротких трейдов:
343 (71.31%)
Профит фактор:
2.45
Мат. ожидание:
9.22 USD
Средняя прибыль:
22.19 USD
Средний убыток:
-21.44 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-375.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-427.67 USD (6)
Прирост в месяц:
25.20%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
427.67 USD (3.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.34% (388.43 USD)
По эквити:
20.97% (2 438.05 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD-
|193
|USDJPY-
|52
|CADJPY-
|47
|GBPCAD-
|40
|GBPUSD-
|29
|USDCHF-
|27
|USDCAD-
|26
|NZDUSD-
|21
|AUDJPY-
|21
|AUDCAD-
|15
|AUDUSD-
|8
|CHFJPY-
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD-
|2K
|USDJPY-
|466
|CADJPY-
|158
|GBPCAD-
|250
|GBPUSD-
|493
|USDCHF-
|240
|USDCAD-
|294
|NZDUSD-
|227
|AUDJPY-
|105
|AUDCAD-
|69
|AUDUSD-
|113
|CHFJPY-
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD-
|13K
|USDJPY-
|347
|CADJPY-
|3.1K
|GBPCAD-
|2.2K
|GBPUSD-
|-944
|USDCHF-
|1.8K
|USDCAD-
|-1.2K
|NZDUSD-
|411
|AUDJPY-
|1.5K
|AUDCAD-
|1.4K
|AUDUSD-
|-188
|CHFJPY-
|209
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +544.16 USD
Худший трейд: -127 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +77.67 USD
Макс. убыток в серии: -375.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "M4Markets-Real1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
250 USD в месяц
44%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
9
100%
481
70%
94%
2.44
9.22
USD
USD
21%
1:500