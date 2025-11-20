- 成长
交易:
481
盈利交易:
338 (70.27%)
亏损交易:
143 (29.73%)
最好交易:
544.16 USD
最差交易:
-126.53 USD
毛利:
7 501.80 USD (48 547 pips)
毛利亏损:
-3 065.91 USD (27 180 pips)
最大连续赢利:
18 (77.67 USD)
最大连续盈利:
732.90 USD (2)
夏普比率:
0.19
交易活动:
94.08%
最大入金加载:
10.03%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
83
平均持有时间:
1 一天
采收率:
10.37
长期交易:
138 (28.69%)
短期交易:
343 (71.31%)
利润因子:
2.45
预期回报:
9.22 USD
平均利润:
22.19 USD
平均损失:
-21.44 USD
最大连续失误:
8 (-375.55 USD)
最大连续亏损:
-427.67 USD (6)
每月增长:
25.20%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
427.67 USD (3.07%)
相对跌幅:
结余:
3.34% (388.43 USD)
净值:
20.97% (2 438.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD-
|193
|USDJPY-
|52
|CADJPY-
|47
|GBPCAD-
|40
|GBPUSD-
|29
|USDCHF-
|27
|USDCAD-
|26
|NZDUSD-
|21
|AUDJPY-
|21
|AUDCAD-
|15
|AUDUSD-
|8
|CHFJPY-
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD-
|2K
|USDJPY-
|466
|CADJPY-
|158
|GBPCAD-
|250
|GBPUSD-
|493
|USDCHF-
|240
|USDCAD-
|294
|NZDUSD-
|227
|AUDJPY-
|105
|AUDCAD-
|69
|AUDUSD-
|113
|CHFJPY-
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD-
|13K
|USDJPY-
|347
|CADJPY-
|3.1K
|GBPCAD-
|2.2K
|GBPUSD-
|-944
|USDCHF-
|1.8K
|USDCAD-
|-1.2K
|NZDUSD-
|411
|AUDJPY-
|1.5K
|AUDCAD-
|1.4K
|AUDUSD-
|-188
|CHFJPY-
|209
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +544.16 USD
最差交易: -127 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +77.67 USD
最大连续亏损: -375.55 USD
