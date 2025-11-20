信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Stablewallet75
Bongkyun Jo

Stablewallet75

Bongkyun Jo
0条评论
可靠性
9
0 / 0 USD
每月复制 250 USD per 
增长自 2025 44%
M4Markets-Real1
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
481
盈利交易:
338 (70.27%)
亏损交易:
143 (29.73%)
最好交易:
544.16 USD
最差交易:
-126.53 USD
毛利:
7 501.80 USD (48 547 pips)
毛利亏损:
-3 065.91 USD (27 180 pips)
最大连续赢利:
18 (77.67 USD)
最大连续盈利:
732.90 USD (2)
夏普比率:
0.19
交易活动:
94.08%
最大入金加载:
10.03%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
83
平均持有时间:
1 一天
采收率:
10.37
长期交易:
138 (28.69%)
短期交易:
343 (71.31%)
利润因子:
2.45
预期回报:
9.22 USD
平均利润:
22.19 USD
平均损失:
-21.44 USD
最大连续失误:
8 (-375.55 USD)
最大连续亏损:
-427.67 USD (6)
每月增长:
25.20%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
427.67 USD (3.07%)
相对跌幅:
结余:
3.34% (388.43 USD)
净值:
20.97% (2 438.05 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD- 193
USDJPY- 52
CADJPY- 47
GBPCAD- 40
GBPUSD- 29
USDCHF- 27
USDCAD- 26
NZDUSD- 21
AUDJPY- 21
AUDCAD- 15
AUDUSD- 8
CHFJPY- 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD- 2K
USDJPY- 466
CADJPY- 158
GBPCAD- 250
GBPUSD- 493
USDCHF- 240
USDCAD- 294
NZDUSD- 227
AUDJPY- 105
AUDCAD- 69
AUDUSD- 113
CHFJPY- 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD- 13K
USDJPY- 347
CADJPY- 3.1K
GBPCAD- 2.2K
GBPUSD- -944
USDCHF- 1.8K
USDCAD- -1.2K
NZDUSD- 411
AUDJPY- 1.5K
AUDCAD- 1.4K
AUDUSD- -188
CHFJPY- 209
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +544.16 USD
最差交易: -127 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +77.67 USD
最大连续亏损: -375.55 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 M4Markets-Real1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.18 02:20
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.21 09:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 08:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 14:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
