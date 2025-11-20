- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
481
利益トレード:
338 (70.27%)
損失トレード:
143 (29.73%)
ベストトレード:
544.16 USD
最悪のトレード:
-126.53 USD
総利益:
7 501.80 USD (48 547 pips)
総損失:
-3 065.91 USD (27 180 pips)
最大連続の勝ち:
18 (77.67 USD)
最大連続利益:
732.90 USD (2)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
94.08%
最大入金額:
10.03%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
83
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
10.37
長いトレード:
138 (28.69%)
短いトレード:
343 (71.31%)
プロフィットファクター:
2.45
期待されたペイオフ:
9.22 USD
平均利益:
22.19 USD
平均損失:
-21.44 USD
最大連続の負け:
8 (-375.55 USD)
最大連続損失:
-427.67 USD (6)
月間成長:
25.20%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
427.67 USD (3.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.34% (388.43 USD)
エクイティによる:
20.97% (2 438.05 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD-
|193
|USDJPY-
|52
|CADJPY-
|47
|GBPCAD-
|40
|GBPUSD-
|29
|USDCHF-
|27
|USDCAD-
|26
|NZDUSD-
|21
|AUDJPY-
|21
|AUDCAD-
|15
|AUDUSD-
|8
|CHFJPY-
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD-
|2K
|USDJPY-
|466
|CADJPY-
|158
|GBPCAD-
|250
|GBPUSD-
|493
|USDCHF-
|240
|USDCAD-
|294
|NZDUSD-
|227
|AUDJPY-
|105
|AUDCAD-
|69
|AUDUSD-
|113
|CHFJPY-
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD-
|13K
|USDJPY-
|347
|CADJPY-
|3.1K
|GBPCAD-
|2.2K
|GBPUSD-
|-944
|USDCHF-
|1.8K
|USDCAD-
|-1.2K
|NZDUSD-
|411
|AUDJPY-
|1.5K
|AUDCAD-
|1.4K
|AUDUSD-
|-188
|CHFJPY-
|209
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +544.16 USD
最悪のトレード: -127 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +77.67 USD
最大連続損失: -375.55 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"M4Markets-Real1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
250 USD/月
44%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
9
100%
481
70%
94%
2.44
9.22
USD
USD
21%
1:500