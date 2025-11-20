シグナルセクション
Bongkyun Jo

Stablewallet75

Bongkyun Jo
レビュー0件
信頼性
9週間
0 / 0 USD
月額  250  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 44%
M4Markets-Real1
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
481
利益トレード:
338 (70.27%)
損失トレード:
143 (29.73%)
ベストトレード:
544.16 USD
最悪のトレード:
-126.53 USD
総利益:
7 501.80 USD (48 547 pips)
総損失:
-3 065.91 USD (27 180 pips)
最大連続の勝ち:
18 (77.67 USD)
最大連続利益:
732.90 USD (2)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
94.08%
最大入金額:
10.03%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
83
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
10.37
長いトレード:
138 (28.69%)
短いトレード:
343 (71.31%)
プロフィットファクター:
2.45
期待されたペイオフ:
9.22 USD
平均利益:
22.19 USD
平均損失:
-21.44 USD
最大連続の負け:
8 (-375.55 USD)
最大連続損失:
-427.67 USD (6)
月間成長:
25.20%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
427.67 USD (3.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.34% (388.43 USD)
エクイティによる:
20.97% (2 438.05 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD- 193
USDJPY- 52
CADJPY- 47
GBPCAD- 40
GBPUSD- 29
USDCHF- 27
USDCAD- 26
NZDUSD- 21
AUDJPY- 21
AUDCAD- 15
AUDUSD- 8
CHFJPY- 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD- 2K
USDJPY- 466
CADJPY- 158
GBPCAD- 250
GBPUSD- 493
USDCHF- 240
USDCAD- 294
NZDUSD- 227
AUDJPY- 105
AUDCAD- 69
AUDUSD- 113
CHFJPY- 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD- 13K
USDJPY- 347
CADJPY- 3.1K
GBPCAD- 2.2K
GBPUSD- -944
USDCHF- 1.8K
USDCAD- -1.2K
NZDUSD- 411
AUDJPY- 1.5K
AUDCAD- 1.4K
AUDUSD- -188
CHFJPY- 209
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +544.16 USD
最悪のトレード: -127 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +77.67 USD
最大連続損失: -375.55 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"M4Markets-Real1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2026.01.18 02:20
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.21 09:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 08:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 14:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください