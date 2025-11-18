- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 005
Kârla kapanan işlemler:
738 (73.43%)
Zararla kapanan işlemler:
267 (26.57%)
En iyi işlem:
31 822.00 JPY
En kötü işlem:
-27 639.00 JPY
Brüt kâr:
1 711 316.00 JPY (494 382 pips)
Brüt zarar:
-974 564.00 JPY (346 842 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (99 234.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
113 650.00 JPY (15)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
36.04%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
2.49
Alış işlemleri:
609 (60.60%)
Satış işlemleri:
396 (39.40%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
733.09 JPY
Ortalama kâr:
2 318.86 JPY
Ortalama zarar:
-3 650.05 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-203 596.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-203 596.00 JPY (25)
Aylık büyüme:
9.51%
Yıllık tahmin:
115.40%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
197 727.00 JPY
Maksimum:
296 202.00 JPY (26.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.40% (296 202.00 JPY)
Varlığa göre:
4.79% (308 161.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CHFJPY-
|62
|EURNZD-
|58
|EURAUD-
|54
|USDCAD-
|52
|NZDCAD-
|52
|USDJPY-
|51
|AUDJPY-
|47
|EURCAD-
|43
|EURUSD-
|41
|EURJPY-
|41
|CADJPY-
|40
|GBPJPY-
|38
|GBPAUD-
|38
|CADCHF-
|38
|EURCHF-
|37
|EURGBP-
|36
|USDCHF-
|32
|AUDCHF-
|29
|AUDNZD-
|29
|NZDCHF-
|29
|GBPNZD-
|27
|AUDCAD-
|24
|GBPCHF-
|24
|GBPUSD-
|23
|NZDUSD-
|19
|AUDUSD-
|18
|NZDJPY-
|12
|GBPCAD-
|11
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CHFJPY-
|723
|EURNZD-
|460
|EURAUD-
|499
|USDCAD-
|374
|NZDCAD-
|324
|USDJPY-
|165
|AUDJPY-
|794
|EURCAD-
|392
|EURUSD-
|-349
|EURJPY-
|376
|CADJPY-
|368
|GBPJPY-
|526
|GBPAUD-
|589
|CADCHF-
|-197
|EURCHF-
|164
|EURGBP-
|38
|USDCHF-
|453
|AUDCHF-
|235
|AUDNZD-
|-110
|NZDCHF-
|-186
|GBPNZD-
|141
|AUDCAD-
|-16
|GBPCHF-
|-480
|GBPUSD-
|421
|NZDUSD-
|28
|AUDUSD-
|205
|NZDJPY-
|-108
|GBPCAD-
|625
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CHFJPY-
|30K
|EURNZD-
|4.8K
|EURAUD-
|-12K
|USDCAD-
|11K
|NZDCAD-
|9.7K
|USDJPY-
|7.2K
|AUDJPY-
|14K
|EURCAD-
|9.5K
|EURUSD-
|-9.2K
|EURJPY-
|18K
|CADJPY-
|8.1K
|GBPJPY-
|18K
|GBPAUD-
|18K
|CADCHF-
|69
|EURCHF-
|4.3K
|EURGBP-
|-5K
|USDCHF-
|8.7K
|AUDCHF-
|1.1K
|AUDNZD-
|-7.2K
|NZDCHF-
|-2.1K
|GBPNZD-
|10K
|AUDCAD-
|2.8K
|GBPCHF-
|-15K
|GBPUSD-
|928
|NZDUSD-
|3.7K
|AUDUSD-
|1.6K
|NZDJPY-
|2.5K
|GBPCAD-
|12K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +31 822.00 JPY
En kötü işlem: -27 639 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 25
Maksimum ardışık kâr: +99 234.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -203 596.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GaitameFinest-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
İnceleme yok
