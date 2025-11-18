- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 227
Прибыльных трейдов:
883 (71.96%)
Убыточных трейдов:
344 (28.04%)
Лучший трейд:
31 822.00 JPY
Худший трейд:
-56 728.00 JPY
Общая прибыль:
2 361 682.00 JPY (581 371 pips)
Общий убыток:
-2 012 358.00 JPY (442 214 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (99 234.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
125 302.00 JPY (24)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
55.58%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
112
Ср. время удержания:
10 дней
Фактор восстановления:
0.45
Длинных трейдов:
746 (60.80%)
Коротких трейдов:
481 (39.20%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
284.70 JPY
Средняя прибыль:
2 674.61 JPY
Средний убыток:
-5 849.88 JPY
Макс. серия проигрышей:
25 (-203 596.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-321 049.00 JPY (11)
Прирост в месяц:
-5.67%
Годовой прогноз:
-68.75%
Алготрейдинг:
74%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
197 727.00 JPY
Максимальная:
774 858.00 JPY (36.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.40% (296 202.00 JPY)
По эквити:
13.45% (967 812.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CHFJPY-
|84
|EURAUD-
|69
|AUDJPY-
|67
|NZDCAD-
|66
|EURNZD-
|66
|USDJPY-
|63
|USDCAD-
|61
|EURCAD-
|49
|EURUSD-
|48
|CADJPY-
|45
|EURJPY-
|45
|GBPAUD-
|41
|USDCHF-
|41
|GBPNZD-
|41
|EURGBP-
|40
|GBPJPY-
|40
|EURCHF-
|40
|CADCHF-
|40
|AUDCHF-
|37
|NZDCHF-
|37
|GBPCHF-
|37
|AUDCAD-
|34
|AUDNZD-
|33
|GBPUSD-
|28
|NZDUSD-
|25
|AUDUSD-
|23
|GBPCAD-
|15
|NZDJPY-
|12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CHFJPY-
|466
|EURAUD-
|1.4K
|AUDJPY-
|-1.9K
|NZDCAD-
|395
|EURNZD-
|881
|USDJPY-
|483
|USDCAD-
|-53
|EURCAD-
|378
|EURUSD-
|-325
|CADJPY-
|312
|EURJPY-
|-440
|GBPAUD-
|113
|USDCHF-
|544
|GBPNZD-
|380
|EURGBP-
|103
|GBPJPY-
|537
|EURCHF-
|158
|CADCHF-
|-691
|AUDCHF-
|248
|NZDCHF-
|-692
|GBPCHF-
|-8
|AUDCAD-
|-170
|AUDNZD-
|-94
|GBPUSD-
|154
|NZDUSD-
|-420
|AUDUSD-
|370
|GBPCAD-
|1K
|NZDJPY-
|-108
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CHFJPY-
|27K
|EURAUD-
|594
|AUDJPY-
|-12K
|NZDCAD-
|11K
|EURNZD-
|13K
|USDJPY-
|12K
|USDCAD-
|6.8K
|EURCAD-
|10K
|EURUSD-
|-7K
|CADJPY-
|4.1K
|EURJPY-
|9.8K
|GBPAUD-
|12K
|USDCHF-
|9.3K
|GBPNZD-
|17K
|EURGBP-
|-4.7K
|GBPJPY-
|18K
|EURCHF-
|4.7K
|CADCHF-
|-2.7K
|AUDCHF-
|1.5K
|NZDCHF-
|-4.9K
|GBPCHF-
|-6.1K
|AUDCAD-
|1.3K
|AUDNZD-
|-5.9K
|GBPUSD-
|191
|NZDUSD-
|169
|AUDUSD-
|3.5K
|GBPCAD-
|17K
|NZDJPY-
|2.5K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +31 822.00 JPY
Худший трейд: -56 728 JPY
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +99 234.00 JPY
Макс. убыток в серии: -203 596.00 JPY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GaitameFinest-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
USD
6.5M
JPY
JPY
45
74%
1 227
71%
100%
1.17
284.70
JPY
JPY
13%
1:25