Katsu Yamaguchi

MULTI CURR Low DD1

Katsu Yamaguchi
0 отзывов
Надежность
45 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 22%
GaitameFinest-LIVE
1:25
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 227
Прибыльных трейдов:
883 (71.96%)
Убыточных трейдов:
344 (28.04%)
Лучший трейд:
31 822.00 JPY
Худший трейд:
-56 728.00 JPY
Общая прибыль:
2 361 682.00 JPY (581 371 pips)
Общий убыток:
-2 012 358.00 JPY (442 214 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (99 234.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
125 302.00 JPY (24)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
55.58%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
112
Ср. время удержания:
10 дней
Фактор восстановления:
0.45
Длинных трейдов:
746 (60.80%)
Коротких трейдов:
481 (39.20%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
284.70 JPY
Средняя прибыль:
2 674.61 JPY
Средний убыток:
-5 849.88 JPY
Макс. серия проигрышей:
25 (-203 596.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-321 049.00 JPY (11)
Прирост в месяц:
-5.67%
Годовой прогноз:
-68.75%
Алготрейдинг:
74%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
197 727.00 JPY
Максимальная:
774 858.00 JPY (36.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.40% (296 202.00 JPY)
По эквити:
13.45% (967 812.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CHFJPY- 84
EURAUD- 69
AUDJPY- 67
NZDCAD- 66
EURNZD- 66
USDJPY- 63
USDCAD- 61
EURCAD- 49
EURUSD- 48
CADJPY- 45
EURJPY- 45
GBPAUD- 41
USDCHF- 41
GBPNZD- 41
EURGBP- 40
GBPJPY- 40
EURCHF- 40
CADCHF- 40
AUDCHF- 37
NZDCHF- 37
GBPCHF- 37
AUDCAD- 34
AUDNZD- 33
GBPUSD- 28
NZDUSD- 25
AUDUSD- 23
GBPCAD- 15
NZDJPY- 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CHFJPY- 466
EURAUD- 1.4K
AUDJPY- -1.9K
NZDCAD- 395
EURNZD- 881
USDJPY- 483
USDCAD- -53
EURCAD- 378
EURUSD- -325
CADJPY- 312
EURJPY- -440
GBPAUD- 113
USDCHF- 544
GBPNZD- 380
EURGBP- 103
GBPJPY- 537
EURCHF- 158
CADCHF- -691
AUDCHF- 248
NZDCHF- -692
GBPCHF- -8
AUDCAD- -170
AUDNZD- -94
GBPUSD- 154
NZDUSD- -420
AUDUSD- 370
GBPCAD- 1K
NZDJPY- -108
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CHFJPY- 27K
EURAUD- 594
AUDJPY- -12K
NZDCAD- 11K
EURNZD- 13K
USDJPY- 12K
USDCAD- 6.8K
EURCAD- 10K
EURUSD- -7K
CADJPY- 4.1K
EURJPY- 9.8K
GBPAUD- 12K
USDCHF- 9.3K
GBPNZD- 17K
EURGBP- -4.7K
GBPJPY- 18K
EURCHF- 4.7K
CADCHF- -2.7K
AUDCHF- 1.5K
NZDCHF- -4.9K
GBPCHF- -6.1K
AUDCAD- 1.3K
AUDNZD- -5.9K
GBPUSD- 191
NZDUSD- 169
AUDUSD- 3.5K
GBPCAD- 17K
NZDJPY- 2.5K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +31 822.00 JPY
Худший трейд: -56 728 JPY
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +99 234.00 JPY
Макс. убыток в серии: -203 596.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GaitameFinest-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
Нет отзывов
2025.12.22 12:38
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 3.53% of days out of 312 days of the signal's entire lifetime.
