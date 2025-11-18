信号部分
信号 / MetaTrader 5 / MULTI CURR Low DD1
Katsu Yamaguchi

MULTI CURR Low DD1

Katsu Yamaguchi
0条评论
可靠性
45
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 22%
GaitameFinest-LIVE
1:25
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 228
盈利交易:
884 (71.98%)
亏损交易:
344 (28.01%)
最好交易:
31 822.00 JPY
最差交易:
-56 728.00 JPY
毛利:
2 363 021.00 JPY (581 393 pips)
毛利亏损:
-2 012 358.00 JPY (442 214 pips)
最大连续赢利:
32 (99 234.00 JPY)
最大连续盈利:
125 302.00 JPY (24)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
55.58%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
105
平均持有时间:
10 天
采收率:
0.45
长期交易:
747 (60.83%)
短期交易:
481 (39.17%)
利润因子:
1.17
预期回报:
285.56 JPY
平均利润:
2 673.10 JPY
平均损失:
-5 849.88 JPY
最大连续失误:
25 (-203 596.00 JPY)
最大连续亏损:
-321 049.00 JPY (11)
每月增长:
-6.50%
年度预测:
-78.79%
算法交易:
74%
结余跌幅:
绝对:
197 727.00 JPY
最大值:
774 858.00 JPY (36.76%)
相对跌幅:
结余:
11.40% (296 202.00 JPY)
净值:
13.45% (967 812.00 JPY)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
CHFJPY- 84
EURAUD- 69
AUDJPY- 67
NZDCAD- 66
EURNZD- 66
USDJPY- 63
USDCAD- 61
EURCAD- 49
EURUSD- 48
CADJPY- 45
EURJPY- 45
GBPAUD- 41
USDCHF- 41
GBPNZD- 41
EURGBP- 40
GBPJPY- 40
EURCHF- 40
CADCHF- 40
GBPCHF- 38
AUDCHF- 37
NZDCHF- 37
AUDCAD- 34
AUDNZD- 33
GBPUSD- 28
NZDUSD- 25
AUDUSD- 23
GBPCAD- 15
NZDJPY- 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
CHFJPY- 466
EURAUD- 1.4K
AUDJPY- -1.9K
NZDCAD- 395
EURNZD- 881
USDJPY- 483
USDCAD- -53
EURCAD- 378
EURUSD- -325
CADJPY- 312
EURJPY- -440
GBPAUD- 113
USDCHF- 544
GBPNZD- 380
EURGBP- 103
GBPJPY- 537
EURCHF- 158
CADCHF- -691
GBPCHF- 3
AUDCHF- 248
NZDCHF- -692
AUDCAD- -170
AUDNZD- -94
GBPUSD- 154
NZDUSD- -420
AUDUSD- 370
GBPCAD- 1K
NZDJPY- -108
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
CHFJPY- 27K
EURAUD- 594
AUDJPY- -12K
NZDCAD- 11K
EURNZD- 13K
USDJPY- 12K
USDCAD- 6.8K
EURCAD- 10K
EURUSD- -7K
CADJPY- 4.1K
EURJPY- 9.8K
GBPAUD- 12K
USDCHF- 9.3K
GBPNZD- 17K
EURGBP- -4.7K
GBPJPY- 18K
EURCHF- 4.7K
CADCHF- -2.7K
GBPCHF- -6K
AUDCHF- 1.5K
NZDCHF- -4.9K
AUDCAD- 1.3K
AUDNZD- -5.9K
GBPUSD- 191
NZDUSD- 169
AUDUSD- 3.5K
GBPCAD- 17K
NZDJPY- 2.5K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +31 822.00 JPY
最差交易: -56 728 JPY
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +99 234.00 JPY
最大连续亏损: -203 596.00 JPY

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GaitameFinest-LIVE 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
没有评论
2025.12.22 12:38
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 3.53% of days out of 312 days of the signal's entire lifetime.
