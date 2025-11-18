- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 228
盈利交易:
884 (71.98%)
亏损交易:
344 (28.01%)
最好交易:
31 822.00 JPY
最差交易:
-56 728.00 JPY
毛利:
2 363 021.00 JPY (581 393 pips)
毛利亏损:
-2 012 358.00 JPY (442 214 pips)
最大连续赢利:
32 (99 234.00 JPY)
最大连续盈利:
125 302.00 JPY (24)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
55.58%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
105
平均持有时间:
10 天
采收率:
0.45
长期交易:
747 (60.83%)
短期交易:
481 (39.17%)
利润因子:
1.17
预期回报:
285.56 JPY
平均利润:
2 673.10 JPY
平均损失:
-5 849.88 JPY
最大连续失误:
25 (-203 596.00 JPY)
最大连续亏损:
-321 049.00 JPY (11)
每月增长:
-6.50%
年度预测:
-78.79%
算法交易:
74%
结余跌幅:
绝对:
197 727.00 JPY
最大值:
774 858.00 JPY (36.76%)
相对跌幅:
结余:
11.40% (296 202.00 JPY)
净值:
13.45% (967 812.00 JPY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CHFJPY-
|84
|EURAUD-
|69
|AUDJPY-
|67
|NZDCAD-
|66
|EURNZD-
|66
|USDJPY-
|63
|USDCAD-
|61
|EURCAD-
|49
|EURUSD-
|48
|CADJPY-
|45
|EURJPY-
|45
|GBPAUD-
|41
|USDCHF-
|41
|GBPNZD-
|41
|EURGBP-
|40
|GBPJPY-
|40
|EURCHF-
|40
|CADCHF-
|40
|GBPCHF-
|38
|AUDCHF-
|37
|NZDCHF-
|37
|AUDCAD-
|34
|AUDNZD-
|33
|GBPUSD-
|28
|NZDUSD-
|25
|AUDUSD-
|23
|GBPCAD-
|15
|NZDJPY-
|12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CHFJPY-
|466
|EURAUD-
|1.4K
|AUDJPY-
|-1.9K
|NZDCAD-
|395
|EURNZD-
|881
|USDJPY-
|483
|USDCAD-
|-53
|EURCAD-
|378
|EURUSD-
|-325
|CADJPY-
|312
|EURJPY-
|-440
|GBPAUD-
|113
|USDCHF-
|544
|GBPNZD-
|380
|EURGBP-
|103
|GBPJPY-
|537
|EURCHF-
|158
|CADCHF-
|-691
|GBPCHF-
|3
|AUDCHF-
|248
|NZDCHF-
|-692
|AUDCAD-
|-170
|AUDNZD-
|-94
|GBPUSD-
|154
|NZDUSD-
|-420
|AUDUSD-
|370
|GBPCAD-
|1K
|NZDJPY-
|-108
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CHFJPY-
|27K
|EURAUD-
|594
|AUDJPY-
|-12K
|NZDCAD-
|11K
|EURNZD-
|13K
|USDJPY-
|12K
|USDCAD-
|6.8K
|EURCAD-
|10K
|EURUSD-
|-7K
|CADJPY-
|4.1K
|EURJPY-
|9.8K
|GBPAUD-
|12K
|USDCHF-
|9.3K
|GBPNZD-
|17K
|EURGBP-
|-4.7K
|GBPJPY-
|18K
|EURCHF-
|4.7K
|CADCHF-
|-2.7K
|GBPCHF-
|-6K
|AUDCHF-
|1.5K
|NZDCHF-
|-4.9K
|AUDCAD-
|1.3K
|AUDNZD-
|-5.9K
|GBPUSD-
|191
|NZDUSD-
|169
|AUDUSD-
|3.5K
|GBPCAD-
|17K
|NZDJPY-
|2.5K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +31 822.00 JPY
最差交易: -56 728 JPY
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +99 234.00 JPY
最大连续亏损: -203 596.00 JPY
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GaitameFinest-LIVE 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
22%
0
0
USD
USD
6.6M
JPY
JPY
45
74%
1 228
71%
100%
1.17
285.56
JPY
JPY
13%
1:25