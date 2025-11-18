SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / MULTI CURR Low DD1
Katsu Yamaguchi

MULTI CURR Low DD1

Katsu Yamaguchi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
46 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 22%
GaitameFinest-LIVE
1:25
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 240
Gewinntrades:
894 (72.09%)
Verlusttrades:
346 (27.90%)
Bester Trade:
31 822.00 JPY
Schlechtester Trade:
-56 728.00 JPY
Bruttoprofit:
2 372 484.00 JPY (584 922 pips)
Bruttoverlust:
-2 014 270.00 JPY (444 005 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (99 234.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
125 302.00 JPY (24)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
55.58%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
102
Durchschn. Haltezeit:
10 Tage
Erholungsfaktor:
0.46
Long-Positionen:
756 (60.97%)
Short-Positionen:
484 (39.03%)
Profit-Faktor:
1.18
Mathematische Gewinnerwartung:
288.88 JPY
Durchschnittlicher Profit:
2 653.79 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-5 821.59 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
25 (-203 596.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-321 049.00 JPY (11)
Wachstum pro Monat :
-7.45%
Jahresprognose:
-90.43%
Algo-Trading:
74%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
197 727.00 JPY
Maximaler:
774 858.00 JPY (36.76%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.40% (296 202.00 JPY)
Kapital:
13.45% (967 812.00 JPY)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
CHFJPY- 84
EURAUD- 73
AUDJPY- 67
NZDCAD- 67
EURNZD- 66
USDJPY- 63
USDCAD- 61
EURUSD- 50
EURCAD- 49
CADJPY- 46
EURJPY- 45
GBPNZD- 42
GBPJPY- 41
GBPAUD- 41
USDCHF- 41
EURGBP- 40
EURCHF- 40
CADCHF- 40
GBPCHF- 38
AUDCHF- 37
NZDCHF- 37
AUDNZD- 34
AUDCAD- 34
GBPUSD- 28
NZDUSD- 26
AUDUSD- 23
GBPCAD- 15
NZDJPY- 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
CHFJPY- 466
EURAUD- 1.4K
AUDJPY- -1.9K
NZDCAD- 411
EURNZD- 881
USDJPY- 483
USDCAD- -53
EURUSD- -320
EURCAD- 378
CADJPY- 315
EURJPY- -440
GBPNZD- 383
GBPJPY- 543
GBPAUD- 113
USDCHF- 544
EURGBP- 103
EURCHF- 158
CADCHF- -691
GBPCHF- 3
AUDCHF- 248
NZDCHF- -692
AUDNZD- -79
AUDCAD- -170
GBPUSD- 154
NZDUSD- -416
AUDUSD- 370
GBPCAD- 1K
NZDJPY- -108
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
CHFJPY- 27K
EURAUD- -438
AUDJPY- -12K
NZDCAD- 12K
EURNZD- 13K
USDJPY- 12K
USDCAD- 6.8K
EURUSD- -6.6K
EURCAD- 10K
CADJPY- 4.5K
EURJPY- 9.8K
GBPNZD- 17K
GBPJPY- 19K
GBPAUD- 12K
USDCHF- 9.3K
EURGBP- -4.7K
EURCHF- 4.7K
CADCHF- -2.7K
GBPCHF- -6K
AUDCHF- 1.5K
NZDCHF- -4.9K
AUDNZD- -5.6K
AUDCAD- 1.3K
GBPUSD- 191
NZDUSD- 540
AUDUSD- 3.5K
GBPCAD- 17K
NZDJPY- 2.5K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +31 822.00 JPY
Schlechtester Trade: -56 728 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 24
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +99 234.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -203 596.00 JPY

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GaitameFinest-LIVE" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
Keine Bewertungen
2025.12.22 12:38
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 3.53% of days out of 312 days of the signal's entire lifetime.
