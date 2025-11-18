- Wachstum
Trades insgesamt:
1 240
Gewinntrades:
894 (72.09%)
Verlusttrades:
346 (27.90%)
Bester Trade:
31 822.00 JPY
Schlechtester Trade:
-56 728.00 JPY
Bruttoprofit:
2 372 484.00 JPY (584 922 pips)
Bruttoverlust:
-2 014 270.00 JPY (444 005 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (99 234.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
125 302.00 JPY (24)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
55.58%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
102
Durchschn. Haltezeit:
10 Tage
Erholungsfaktor:
0.46
Long-Positionen:
756 (60.97%)
Short-Positionen:
484 (39.03%)
Profit-Faktor:
1.18
Mathematische Gewinnerwartung:
288.88 JPY
Durchschnittlicher Profit:
2 653.79 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-5 821.59 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
25 (-203 596.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-321 049.00 JPY (11)
Wachstum pro Monat :
-7.45%
Jahresprognose:
-90.43%
Algo-Trading:
74%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
197 727.00 JPY
Maximaler:
774 858.00 JPY (36.76%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.40% (296 202.00 JPY)
Kapital:
13.45% (967 812.00 JPY)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|CHFJPY-
|84
|EURAUD-
|73
|AUDJPY-
|67
|NZDCAD-
|67
|EURNZD-
|66
|USDJPY-
|63
|USDCAD-
|61
|EURUSD-
|50
|EURCAD-
|49
|CADJPY-
|46
|EURJPY-
|45
|GBPNZD-
|42
|GBPJPY-
|41
|GBPAUD-
|41
|USDCHF-
|41
|EURGBP-
|40
|EURCHF-
|40
|CADCHF-
|40
|GBPCHF-
|38
|AUDCHF-
|37
|NZDCHF-
|37
|AUDNZD-
|34
|AUDCAD-
|34
|GBPUSD-
|28
|NZDUSD-
|26
|AUDUSD-
|23
|GBPCAD-
|15
|NZDJPY-
|12
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|CHFJPY-
|466
|EURAUD-
|1.4K
|AUDJPY-
|-1.9K
|NZDCAD-
|411
|EURNZD-
|881
|USDJPY-
|483
|USDCAD-
|-53
|EURUSD-
|-320
|EURCAD-
|378
|CADJPY-
|315
|EURJPY-
|-440
|GBPNZD-
|383
|GBPJPY-
|543
|GBPAUD-
|113
|USDCHF-
|544
|EURGBP-
|103
|EURCHF-
|158
|CADCHF-
|-691
|GBPCHF-
|3
|AUDCHF-
|248
|NZDCHF-
|-692
|AUDNZD-
|-79
|AUDCAD-
|-170
|GBPUSD-
|154
|NZDUSD-
|-416
|AUDUSD-
|370
|GBPCAD-
|1K
|NZDJPY-
|-108
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|CHFJPY-
|27K
|EURAUD-
|-438
|AUDJPY-
|-12K
|NZDCAD-
|12K
|EURNZD-
|13K
|USDJPY-
|12K
|USDCAD-
|6.8K
|EURUSD-
|-6.6K
|EURCAD-
|10K
|CADJPY-
|4.5K
|EURJPY-
|9.8K
|GBPNZD-
|17K
|GBPJPY-
|19K
|GBPAUD-
|12K
|USDCHF-
|9.3K
|EURGBP-
|-4.7K
|EURCHF-
|4.7K
|CADCHF-
|-2.7K
|GBPCHF-
|-6K
|AUDCHF-
|1.5K
|NZDCHF-
|-4.9K
|AUDNZD-
|-5.6K
|AUDCAD-
|1.3K
|GBPUSD-
|191
|NZDUSD-
|540
|AUDUSD-
|3.5K
|GBPCAD-
|17K
|NZDJPY-
|2.5K
Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
