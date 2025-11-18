シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / MULTI CURR Low DD1
Katsu Yamaguchi

MULTI CURR Low DD1

Katsu Yamaguchi
レビュー0件
信頼性
46週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 22%
GaitameFinest-LIVE
1:25
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 233
利益トレード:
889 (72.10%)
損失トレード:
344 (27.90%)
ベストトレード:
31 822.00 JPY
最悪のトレード:
-56 728.00 JPY
総利益:
2 367 828.00 JPY (583 444 pips)
総損失:
-2 012 358.00 JPY (442 214 pips)
最大連続の勝ち:
32 (99 234.00 JPY)
最大連続利益:
125 302.00 JPY (24)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
55.58%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
94
平均保有時間:
10 日
リカバリーファクター:
0.46
長いトレード:
751 (60.91%)
短いトレード:
482 (39.09%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
288.30 JPY
平均利益:
2 663.47 JPY
平均損失:
-5 849.88 JPY
最大連続の負け:
25 (-203 596.00 JPY)
最大連続損失:
-321 049.00 JPY (11)
月間成長:
-6.58%
年間予想:
-78.13%
アルゴリズム取引:
74%
残高によるドローダウン:
絶対:
197 727.00 JPY
最大の:
774 858.00 JPY (36.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.40% (296 202.00 JPY)
エクイティによる:
13.45% (967 812.00 JPY)

配布

シンボル ディール Sell Buy
CHFJPY- 84
EURAUD- 69
AUDJPY- 67
NZDCAD- 67
EURNZD- 66
USDJPY- 63
USDCAD- 61
EURCAD- 49
EURUSD- 48
CADJPY- 46
EURJPY- 45
GBPNZD- 42
GBPJPY- 41
GBPAUD- 41
USDCHF- 41
EURGBP- 40
EURCHF- 40
CADCHF- 40
GBPCHF- 38
AUDCHF- 37
NZDCHF- 37
AUDNZD- 34
AUDCAD- 34
GBPUSD- 28
NZDUSD- 25
AUDUSD- 23
GBPCAD- 15
NZDJPY- 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
CHFJPY- 466
EURAUD- 1.4K
AUDJPY- -1.9K
NZDCAD- 411
EURNZD- 881
USDJPY- 483
USDCAD- -53
EURCAD- 378
EURUSD- -325
CADJPY- 315
EURJPY- -440
GBPNZD- 383
GBPJPY- 543
GBPAUD- 113
USDCHF- 544
EURGBP- 103
EURCHF- 158
CADCHF- -691
GBPCHF- 3
AUDCHF- 248
NZDCHF- -692
AUDNZD- -79
AUDCAD- -170
GBPUSD- 154
NZDUSD- -420
AUDUSD- 370
GBPCAD- 1K
NZDJPY- -108
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
CHFJPY- 27K
EURAUD- 594
AUDJPY- -12K
NZDCAD- 12K
EURNZD- 13K
USDJPY- 12K
USDCAD- 6.8K
EURCAD- 10K
EURUSD- -7K
CADJPY- 4.5K
EURJPY- 9.8K
GBPNZD- 17K
GBPJPY- 19K
GBPAUD- 12K
USDCHF- 9.3K
EURGBP- -4.7K
EURCHF- 4.7K
CADCHF- -2.7K
GBPCHF- -6K
AUDCHF- 1.5K
NZDCHF- -4.9K
AUDNZD- -5.6K
AUDCAD- 1.3K
GBPUSD- 191
NZDUSD- 169
AUDUSD- 3.5K
GBPCAD- 17K
NZDJPY- 2.5K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +31 822.00 JPY
最悪のトレード: -56 728 JPY
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +99 234.00 JPY
最大連続損失: -203 596.00 JPY

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GaitameFinest-LIVE"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
レビューなし
2025.12.22 12:38
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 3.53% of days out of 312 days of the signal's entire lifetime.
