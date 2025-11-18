- 成長
トレード:
1 233
利益トレード:
889 (72.10%)
損失トレード:
344 (27.90%)
ベストトレード:
31 822.00 JPY
最悪のトレード:
-56 728.00 JPY
総利益:
2 367 828.00 JPY (583 444 pips)
総損失:
-2 012 358.00 JPY (442 214 pips)
最大連続の勝ち:
32 (99 234.00 JPY)
最大連続利益:
125 302.00 JPY (24)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
55.58%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
94
平均保有時間:
10 日
リカバリーファクター:
0.46
長いトレード:
751 (60.91%)
短いトレード:
482 (39.09%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
288.30 JPY
平均利益:
2 663.47 JPY
平均損失:
-5 849.88 JPY
最大連続の負け:
25 (-203 596.00 JPY)
最大連続損失:
-321 049.00 JPY (11)
月間成長:
-6.58%
年間予想:
-78.13%
アルゴリズム取引:
74%
残高によるドローダウン:
絶対:
197 727.00 JPY
最大の:
774 858.00 JPY (36.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.40% (296 202.00 JPY)
エクイティによる:
13.45% (967 812.00 JPY)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CHFJPY-
|84
|EURAUD-
|69
|AUDJPY-
|67
|NZDCAD-
|67
|EURNZD-
|66
|USDJPY-
|63
|USDCAD-
|61
|EURCAD-
|49
|EURUSD-
|48
|CADJPY-
|46
|EURJPY-
|45
|GBPNZD-
|42
|GBPJPY-
|41
|GBPAUD-
|41
|USDCHF-
|41
|EURGBP-
|40
|EURCHF-
|40
|CADCHF-
|40
|GBPCHF-
|38
|AUDCHF-
|37
|NZDCHF-
|37
|AUDNZD-
|34
|AUDCAD-
|34
|GBPUSD-
|28
|NZDUSD-
|25
|AUDUSD-
|23
|GBPCAD-
|15
|NZDJPY-
|12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CHFJPY-
|466
|EURAUD-
|1.4K
|AUDJPY-
|-1.9K
|NZDCAD-
|411
|EURNZD-
|881
|USDJPY-
|483
|USDCAD-
|-53
|EURCAD-
|378
|EURUSD-
|-325
|CADJPY-
|315
|EURJPY-
|-440
|GBPNZD-
|383
|GBPJPY-
|543
|GBPAUD-
|113
|USDCHF-
|544
|EURGBP-
|103
|EURCHF-
|158
|CADCHF-
|-691
|GBPCHF-
|3
|AUDCHF-
|248
|NZDCHF-
|-692
|AUDNZD-
|-79
|AUDCAD-
|-170
|GBPUSD-
|154
|NZDUSD-
|-420
|AUDUSD-
|370
|GBPCAD-
|1K
|NZDJPY-
|-108
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CHFJPY-
|27K
|EURAUD-
|594
|AUDJPY-
|-12K
|NZDCAD-
|12K
|EURNZD-
|13K
|USDJPY-
|12K
|USDCAD-
|6.8K
|EURCAD-
|10K
|EURUSD-
|-7K
|CADJPY-
|4.5K
|EURJPY-
|9.8K
|GBPNZD-
|17K
|GBPJPY-
|19K
|GBPAUD-
|12K
|USDCHF-
|9.3K
|EURGBP-
|-4.7K
|EURCHF-
|4.7K
|CADCHF-
|-2.7K
|GBPCHF-
|-6K
|AUDCHF-
|1.5K
|NZDCHF-
|-4.9K
|AUDNZD-
|-5.6K
|AUDCAD-
|1.3K
|GBPUSD-
|191
|NZDUSD-
|169
|AUDUSD-
|3.5K
|GBPCAD-
|17K
|NZDJPY-
|2.5K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
ベストトレード: +31 822.00 JPY
最悪のトレード: -56 728 JPY
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +99 234.00 JPY
最大連続損失: -203 596.00 JPY
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GaitameFinest-LIVE"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
