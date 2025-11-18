- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 005
Profit Trade:
738 (73.43%)
Loss Trade:
267 (26.57%)
Best Trade:
31 822.00 JPY
Worst Trade:
-27 639.00 JPY
Profitto lordo:
1 711 316.00 JPY (494 382 pips)
Perdita lorda:
-974 564.00 JPY (346 842 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (99 234.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
113 650.00 JPY (15)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
36.08%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
2.49
Long Trade:
609 (60.60%)
Short Trade:
396 (39.40%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
733.09 JPY
Profitto medio:
2 318.86 JPY
Perdita media:
-3 650.05 JPY
Massime perdite consecutive:
25 (-203 596.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-203 596.00 JPY (25)
Crescita mensile:
9.51%
Previsione annuale:
115.40%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
197 727.00 JPY
Massimale:
296 202.00 JPY (26.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.40% (296 202.00 JPY)
Per equità:
4.88% (313 943.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CHFJPY-
|62
|EURNZD-
|58
|EURAUD-
|54
|USDCAD-
|52
|NZDCAD-
|52
|USDJPY-
|51
|AUDJPY-
|47
|EURCAD-
|43
|EURUSD-
|41
|EURJPY-
|41
|CADJPY-
|40
|GBPJPY-
|38
|GBPAUD-
|38
|CADCHF-
|38
|EURCHF-
|37
|EURGBP-
|36
|USDCHF-
|32
|AUDCHF-
|29
|AUDNZD-
|29
|NZDCHF-
|29
|GBPNZD-
|27
|AUDCAD-
|24
|GBPCHF-
|24
|GBPUSD-
|23
|NZDUSD-
|19
|AUDUSD-
|18
|NZDJPY-
|12
|GBPCAD-
|11
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CHFJPY-
|723
|EURNZD-
|460
|EURAUD-
|499
|USDCAD-
|374
|NZDCAD-
|324
|USDJPY-
|165
|AUDJPY-
|794
|EURCAD-
|392
|EURUSD-
|-349
|EURJPY-
|376
|CADJPY-
|368
|GBPJPY-
|526
|GBPAUD-
|589
|CADCHF-
|-197
|EURCHF-
|164
|EURGBP-
|38
|USDCHF-
|453
|AUDCHF-
|235
|AUDNZD-
|-110
|NZDCHF-
|-186
|GBPNZD-
|141
|AUDCAD-
|-16
|GBPCHF-
|-480
|GBPUSD-
|421
|NZDUSD-
|28
|AUDUSD-
|205
|NZDJPY-
|-108
|GBPCAD-
|625
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CHFJPY-
|30K
|EURNZD-
|4.8K
|EURAUD-
|-12K
|USDCAD-
|11K
|NZDCAD-
|9.7K
|USDJPY-
|7.2K
|AUDJPY-
|14K
|EURCAD-
|9.5K
|EURUSD-
|-9.2K
|EURJPY-
|18K
|CADJPY-
|8.1K
|GBPJPY-
|18K
|GBPAUD-
|18K
|CADCHF-
|69
|EURCHF-
|4.3K
|EURGBP-
|-5K
|USDCHF-
|8.7K
|AUDCHF-
|1.1K
|AUDNZD-
|-7.2K
|NZDCHF-
|-2.1K
|GBPNZD-
|10K
|AUDCAD-
|2.8K
|GBPCHF-
|-15K
|GBPUSD-
|928
|NZDUSD-
|3.7K
|AUDUSD-
|1.6K
|NZDJPY-
|2.5K
|GBPCAD-
|12K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +31 822.00 JPY
Worst Trade: -27 639 JPY
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 25
Massimo profitto consecutivo: +99 234.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -203 596.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GaitameFinest-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
