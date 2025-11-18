SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MULTI CURR Low DD1
Katsu Yamaguchi

MULTI CURR Low DD1

Katsu Yamaguchi
0 recensioni
Affidabilità
40 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 29%
GaitameFinest-LIVE
1:25
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 005
Profit Trade:
738 (73.43%)
Loss Trade:
267 (26.57%)
Best Trade:
31 822.00 JPY
Worst Trade:
-27 639.00 JPY
Profitto lordo:
1 711 316.00 JPY (494 382 pips)
Perdita lorda:
-974 564.00 JPY (346 842 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (99 234.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
113 650.00 JPY (15)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
36.08%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
2.49
Long Trade:
609 (60.60%)
Short Trade:
396 (39.40%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
733.09 JPY
Profitto medio:
2 318.86 JPY
Perdita media:
-3 650.05 JPY
Massime perdite consecutive:
25 (-203 596.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-203 596.00 JPY (25)
Crescita mensile:
9.51%
Previsione annuale:
115.40%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
197 727.00 JPY
Massimale:
296 202.00 JPY (26.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.40% (296 202.00 JPY)
Per equità:
4.88% (313 943.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CHFJPY- 62
EURNZD- 58
EURAUD- 54
USDCAD- 52
NZDCAD- 52
USDJPY- 51
AUDJPY- 47
EURCAD- 43
EURUSD- 41
EURJPY- 41
CADJPY- 40
GBPJPY- 38
GBPAUD- 38
CADCHF- 38
EURCHF- 37
EURGBP- 36
USDCHF- 32
AUDCHF- 29
AUDNZD- 29
NZDCHF- 29
GBPNZD- 27
AUDCAD- 24
GBPCHF- 24
GBPUSD- 23
NZDUSD- 19
AUDUSD- 18
NZDJPY- 12
GBPCAD- 11
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CHFJPY- 723
EURNZD- 460
EURAUD- 499
USDCAD- 374
NZDCAD- 324
USDJPY- 165
AUDJPY- 794
EURCAD- 392
EURUSD- -349
EURJPY- 376
CADJPY- 368
GBPJPY- 526
GBPAUD- 589
CADCHF- -197
EURCHF- 164
EURGBP- 38
USDCHF- 453
AUDCHF- 235
AUDNZD- -110
NZDCHF- -186
GBPNZD- 141
AUDCAD- -16
GBPCHF- -480
GBPUSD- 421
NZDUSD- 28
AUDUSD- 205
NZDJPY- -108
GBPCAD- 625
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CHFJPY- 30K
EURNZD- 4.8K
EURAUD- -12K
USDCAD- 11K
NZDCAD- 9.7K
USDJPY- 7.2K
AUDJPY- 14K
EURCAD- 9.5K
EURUSD- -9.2K
EURJPY- 18K
CADJPY- 8.1K
GBPJPY- 18K
GBPAUD- 18K
CADCHF- 69
EURCHF- 4.3K
EURGBP- -5K
USDCHF- 8.7K
AUDCHF- 1.1K
AUDNZD- -7.2K
NZDCHF- -2.1K
GBPNZD- 10K
AUDCAD- 2.8K
GBPCHF- -15K
GBPUSD- 928
NZDUSD- 3.7K
AUDUSD- 1.6K
NZDJPY- 2.5K
GBPCAD- 12K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31 822.00 JPY
Worst Trade: -27 639 JPY
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 25
Massimo profitto consecutivo: +99 234.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -203 596.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GaitameFinest-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
Non ci sono recensioni
