Katsu Yamaguchi

MULTI CURR Low DD1

Katsu Yamaguchi
0 리뷰
안정성
47
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 22%
GaitameFinest-LIVE
1:25
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 270
이익 거래:
923 (72.67%)
손실 거래:
347 (27.32%)
최고의 거래:
31 822.00 JPY
최악의 거래:
-56 728.00 JPY
총 수익:
2 402 503.00 JPY (594 764 pips)
총 손실:
-2 015 070.00 JPY (444 184 pips)
연속 최대 이익:
32 (99 234.00 JPY)
연속 최대 이익:
125 302.00 JPY (24)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
55.58%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
38
평균 유지 시간:
9 일
회복 요인:
0.50
롱(주식매수):
771 (60.71%)
숏(주식차입매도):
499 (39.29%)
수익 요인:
1.19
기대수익:
305.07 JPY
평균 이익:
2 602.93 JPY
평균 손실:
-5 807.12 JPY
연속 최대 손실:
25 (-203 596.00 JPY)
연속 최대 손실:
-321 049.00 JPY (11)
월별 성장률:
-8.83%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
75%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
197 727.00 JPY
최대한의:
774 858.00 JPY (36.76%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.40% (296 202.00 JPY)
자본금별:
13.45% (967 812.00 JPY)

배포

심볼 Sell Buy
CHFJPY- 85
EURAUD- 76
AUDJPY- 69
NZDCAD- 68
EURNZD- 68
USDJPY- 67
USDCAD- 61
EURUSD- 53
EURCAD- 49
CADJPY- 47
EURJPY- 45
GBPNZD- 44
GBPJPY- 43
USDCHF- 42
EURCHF- 42
GBPAUD- 41
EURGBP- 40
CADCHF- 40
GBPCHF- 38
AUDCHF- 37
NZDCHF- 37
AUDCAD- 37
AUDNZD- 34
GBPUSD- 28
NZDUSD- 27
AUDUSD- 24
GBPCAD- 15
NZDJPY- 13
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
CHFJPY- 466
EURAUD- 1.4K
AUDJPY- -1.9K
NZDCAD- 427
EURNZD- 891
USDJPY- 507
USDCAD- -53
EURUSD- -289
EURCAD- 378
CADJPY- 316
EURJPY- -440
GBPNZD- 482
GBPJPY- 545
USDCHF- 553
EURCHF- 162
GBPAUD- 113
EURGBP- 103
CADCHF- -691
GBPCHF- 3
AUDCHF- 248
NZDCHF- -692
AUDCAD- -159
AUDNZD- -79
GBPUSD- 154
NZDUSD- -410
AUDUSD- 372
GBPCAD- 1K
NZDJPY- -102
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
CHFJPY- 27K
EURAUD- 611
AUDJPY- -12K
NZDCAD- 12K
EURNZD- 14K
USDJPY- 13K
USDCAD- 6.8K
EURUSD- -5.9K
EURCAD- 10K
CADJPY- 4.6K
EURJPY- 9.8K
GBPNZD- 20K
GBPJPY- 19K
USDCHF- 9.7K
EURCHF- 4.9K
GBPAUD- 12K
EURGBP- -4.7K
CADCHF- -2.7K
GBPCHF- -6K
AUDCHF- 1.5K
NZDCHF- -4.9K
AUDCAD- 2K
AUDNZD- -5.6K
GBPUSD- 191
NZDUSD- 913
AUDUSD- 3.6K
GBPCAD- 17K
NZDJPY- 3.1K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +31 822.00 JPY
최악의 거래: -56 728 JPY
연속 최대 이익: 24
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +99 234.00 JPY
연속 최대 손실: -203 596.00 JPY

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GaitameFinest-LIVE"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
리뷰 없음
2025.12.22 12:38
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 3.53% of days out of 312 days of the signal's entire lifetime.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
MULTI CURR Low DD1
월별 30 USD
22%
0
0
USD
6.6M
JPY
47
75%
1 270
72%
100%
1.19
305.07
JPY
13%
1:25
