- 자본
- 축소
트레이드:
1 270
이익 거래:
923 (72.67%)
손실 거래:
347 (27.32%)
최고의 거래:
31 822.00 JPY
최악의 거래:
-56 728.00 JPY
총 수익:
2 402 503.00 JPY (594 764 pips)
총 손실:
-2 015 070.00 JPY (444 184 pips)
연속 최대 이익:
32 (99 234.00 JPY)
연속 최대 이익:
125 302.00 JPY (24)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
55.58%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
38
평균 유지 시간:
9 일
회복 요인:
0.50
롱(주식매수):
771 (60.71%)
숏(주식차입매도):
499 (39.29%)
수익 요인:
1.19
기대수익:
305.07 JPY
평균 이익:
2 602.93 JPY
평균 손실:
-5 807.12 JPY
연속 최대 손실:
25 (-203 596.00 JPY)
연속 최대 손실:
-321 049.00 JPY (11)
월별 성장률:
-8.83%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
75%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
197 727.00 JPY
최대한의:
774 858.00 JPY (36.76%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.40% (296 202.00 JPY)
자본금별:
13.45% (967 812.00 JPY)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|CHFJPY-
|85
|EURAUD-
|76
|AUDJPY-
|69
|NZDCAD-
|68
|EURNZD-
|68
|USDJPY-
|67
|USDCAD-
|61
|EURUSD-
|53
|EURCAD-
|49
|CADJPY-
|47
|EURJPY-
|45
|GBPNZD-
|44
|GBPJPY-
|43
|USDCHF-
|42
|EURCHF-
|42
|GBPAUD-
|41
|EURGBP-
|40
|CADCHF-
|40
|GBPCHF-
|38
|AUDCHF-
|37
|NZDCHF-
|37
|AUDCAD-
|37
|AUDNZD-
|34
|GBPUSD-
|28
|NZDUSD-
|27
|AUDUSD-
|24
|GBPCAD-
|15
|NZDJPY-
|13
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|CHFJPY-
|466
|EURAUD-
|1.4K
|AUDJPY-
|-1.9K
|NZDCAD-
|427
|EURNZD-
|891
|USDJPY-
|507
|USDCAD-
|-53
|EURUSD-
|-289
|EURCAD-
|378
|CADJPY-
|316
|EURJPY-
|-440
|GBPNZD-
|482
|GBPJPY-
|545
|USDCHF-
|553
|EURCHF-
|162
|GBPAUD-
|113
|EURGBP-
|103
|CADCHF-
|-691
|GBPCHF-
|3
|AUDCHF-
|248
|NZDCHF-
|-692
|AUDCAD-
|-159
|AUDNZD-
|-79
|GBPUSD-
|154
|NZDUSD-
|-410
|AUDUSD-
|372
|GBPCAD-
|1K
|NZDJPY-
|-102
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|CHFJPY-
|27K
|EURAUD-
|611
|AUDJPY-
|-12K
|NZDCAD-
|12K
|EURNZD-
|14K
|USDJPY-
|13K
|USDCAD-
|6.8K
|EURUSD-
|-5.9K
|EURCAD-
|10K
|CADJPY-
|4.6K
|EURJPY-
|9.8K
|GBPNZD-
|20K
|GBPJPY-
|19K
|USDCHF-
|9.7K
|EURCHF-
|4.9K
|GBPAUD-
|12K
|EURGBP-
|-4.7K
|CADCHF-
|-2.7K
|GBPCHF-
|-6K
|AUDCHF-
|1.5K
|NZDCHF-
|-4.9K
|AUDCAD-
|2K
|AUDNZD-
|-5.6K
|GBPUSD-
|191
|NZDUSD-
|913
|AUDUSD-
|3.6K
|GBPCAD-
|17K
|NZDJPY-
|3.1K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +31 822.00 JPY
최악의 거래: -56 728 JPY
연속 최대 이익: 24
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +99 234.00 JPY
연속 최대 손실: -203 596.00 JPY
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GaitameFinest-LIVE"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
22%
0
0
USD
USD
6.6M
JPY
JPY
47
75%
1 270
72%
100%
1.19
305.07
JPY
JPY
13%
1:25