Katsu Yamaguchi

MULTI CURR Low DD1

Katsu Yamaguchi
0 comentarios
Fiabilidad
46 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 22%
GaitameFinest-LIVE
1:25
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 233
Transacciones Rentables:
889 (72.10%)
Transacciones Irrentables:
344 (27.90%)
Mejor transacción:
31 822.00 JPY
Peor transacción:
-56 728.00 JPY
Beneficio Bruto:
2 367 828.00 JPY (583 444 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 012 358.00 JPY (442 214 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (99 234.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
125 302.00 JPY (24)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
55.58%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
94
Tiempo medio de espera:
10 días
Factor de Recuperación:
0.46
Transacciones Largas:
751 (60.91%)
Transacciones Cortas:
482 (39.09%)
Factor de Beneficio:
1.18
Beneficio Esperado:
288.30 JPY
Beneficio medio:
2 663.47 JPY
Pérdidas medias:
-5 849.88 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
25 (-203 596.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-321 049.00 JPY (11)
Crecimiento al mes:
-6.58%
Pronóstico anual:
-78.13%
Trading algorítmico:
74%
Reducción de balance:
Absoluto:
197 727.00 JPY
Máxima:
774 858.00 JPY (36.76%)
Reducción relativa:
De balance:
11.40% (296 202.00 JPY)
De fondos:
13.45% (967 812.00 JPY)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
CHFJPY- 84
EURAUD- 69
AUDJPY- 67
NZDCAD- 67
EURNZD- 66
USDJPY- 63
USDCAD- 61
EURCAD- 49
EURUSD- 48
CADJPY- 46
EURJPY- 45
GBPNZD- 42
GBPJPY- 41
GBPAUD- 41
USDCHF- 41
EURGBP- 40
EURCHF- 40
CADCHF- 40
GBPCHF- 38
AUDCHF- 37
NZDCHF- 37
AUDNZD- 34
AUDCAD- 34
GBPUSD- 28
NZDUSD- 25
AUDUSD- 23
GBPCAD- 15
NZDJPY- 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
CHFJPY- 466
EURAUD- 1.4K
AUDJPY- -1.9K
NZDCAD- 411
EURNZD- 881
USDJPY- 483
USDCAD- -53
EURCAD- 378
EURUSD- -325
CADJPY- 315
EURJPY- -440
GBPNZD- 383
GBPJPY- 543
GBPAUD- 113
USDCHF- 544
EURGBP- 103
EURCHF- 158
CADCHF- -691
GBPCHF- 3
AUDCHF- 248
NZDCHF- -692
AUDNZD- -79
AUDCAD- -170
GBPUSD- 154
NZDUSD- -420
AUDUSD- 370
GBPCAD- 1K
NZDJPY- -108
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
CHFJPY- 27K
EURAUD- 594
AUDJPY- -12K
NZDCAD- 12K
EURNZD- 13K
USDJPY- 12K
USDCAD- 6.8K
EURCAD- 10K
EURUSD- -7K
CADJPY- 4.5K
EURJPY- 9.8K
GBPNZD- 17K
GBPJPY- 19K
GBPAUD- 12K
USDCHF- 9.3K
EURGBP- -4.7K
EURCHF- 4.7K
CADCHF- -2.7K
GBPCHF- -6K
AUDCHF- 1.5K
NZDCHF- -4.9K
AUDNZD- -5.6K
AUDCAD- 1.3K
GBPUSD- 191
NZDUSD- 169
AUDUSD- 3.5K
GBPCAD- 17K
NZDJPY- 2.5K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +31 822.00 JPY
Peor transacción: -56 728 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 24
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +99 234.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -203 596.00 JPY

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GaitameFinest-LIVE" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
No hay comentarios
2025.12.22 12:38
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 3.53% of days out of 312 days of the signal's entire lifetime.
