- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 233
Transacciones Rentables:
889 (72.10%)
Transacciones Irrentables:
344 (27.90%)
Mejor transacción:
31 822.00 JPY
Peor transacción:
-56 728.00 JPY
Beneficio Bruto:
2 367 828.00 JPY (583 444 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 012 358.00 JPY (442 214 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (99 234.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
125 302.00 JPY (24)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
55.58%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
94
Tiempo medio de espera:
10 días
Factor de Recuperación:
0.46
Transacciones Largas:
751 (60.91%)
Transacciones Cortas:
482 (39.09%)
Factor de Beneficio:
1.18
Beneficio Esperado:
288.30 JPY
Beneficio medio:
2 663.47 JPY
Pérdidas medias:
-5 849.88 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
25 (-203 596.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-321 049.00 JPY (11)
Crecimiento al mes:
-6.58%
Pronóstico anual:
-78.13%
Trading algorítmico:
74%
Reducción de balance:
Absoluto:
197 727.00 JPY
Máxima:
774 858.00 JPY (36.76%)
Reducción relativa:
De balance:
11.40% (296 202.00 JPY)
De fondos:
13.45% (967 812.00 JPY)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|CHFJPY-
|84
|EURAUD-
|69
|AUDJPY-
|67
|NZDCAD-
|67
|EURNZD-
|66
|USDJPY-
|63
|USDCAD-
|61
|EURCAD-
|49
|EURUSD-
|48
|CADJPY-
|46
|EURJPY-
|45
|GBPNZD-
|42
|GBPJPY-
|41
|GBPAUD-
|41
|USDCHF-
|41
|EURGBP-
|40
|EURCHF-
|40
|CADCHF-
|40
|GBPCHF-
|38
|AUDCHF-
|37
|NZDCHF-
|37
|AUDNZD-
|34
|AUDCAD-
|34
|GBPUSD-
|28
|NZDUSD-
|25
|AUDUSD-
|23
|GBPCAD-
|15
|NZDJPY-
|12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|CHFJPY-
|466
|EURAUD-
|1.4K
|AUDJPY-
|-1.9K
|NZDCAD-
|411
|EURNZD-
|881
|USDJPY-
|483
|USDCAD-
|-53
|EURCAD-
|378
|EURUSD-
|-325
|CADJPY-
|315
|EURJPY-
|-440
|GBPNZD-
|383
|GBPJPY-
|543
|GBPAUD-
|113
|USDCHF-
|544
|EURGBP-
|103
|EURCHF-
|158
|CADCHF-
|-691
|GBPCHF-
|3
|AUDCHF-
|248
|NZDCHF-
|-692
|AUDNZD-
|-79
|AUDCAD-
|-170
|GBPUSD-
|154
|NZDUSD-
|-420
|AUDUSD-
|370
|GBPCAD-
|1K
|NZDJPY-
|-108
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|CHFJPY-
|27K
|EURAUD-
|594
|AUDJPY-
|-12K
|NZDCAD-
|12K
|EURNZD-
|13K
|USDJPY-
|12K
|USDCAD-
|6.8K
|EURCAD-
|10K
|EURUSD-
|-7K
|CADJPY-
|4.5K
|EURJPY-
|9.8K
|GBPNZD-
|17K
|GBPJPY-
|19K
|GBPAUD-
|12K
|USDCHF-
|9.3K
|EURGBP-
|-4.7K
|EURCHF-
|4.7K
|CADCHF-
|-2.7K
|GBPCHF-
|-6K
|AUDCHF-
|1.5K
|NZDCHF-
|-4.9K
|AUDNZD-
|-5.6K
|AUDCAD-
|1.3K
|GBPUSD-
|191
|NZDUSD-
|169
|AUDUSD-
|3.5K
|GBPCAD-
|17K
|NZDJPY-
|2.5K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +31 822.00 JPY
Peor transacción: -56 728 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 24
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +99 234.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -203 596.00 JPY
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GaitameFinest-LIVE" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
22%
0
0
USD
USD
6.6M
JPY
JPY
46
74%
1 233
72%
100%
1.17
288.30
JPY
JPY
13%
1:25