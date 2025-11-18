- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 005
Bénéfice trades:
738 (73.43%)
Perte trades:
267 (26.57%)
Meilleure transaction:
31 822.00 JPY
Pire transaction:
-27 639.00 JPY
Bénéfice brut:
1 711 316.00 JPY (494 382 pips)
Perte brute:
-974 564.00 JPY (346 842 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (99 234.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
113 650.00 JPY (15)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
36.06%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
49
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
2.49
Longs trades:
609 (60.60%)
Courts trades:
396 (39.40%)
Facteur de profit:
1.76
Rendement attendu:
733.09 JPY
Bénéfice moyen:
2 318.86 JPY
Perte moyenne:
-3 650.05 JPY
Pertes consécutives maximales:
25 (-203 596.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-203 596.00 JPY (25)
Croissance mensuelle:
9.51%
Prévision annuelle:
115.40%
Algo trading:
75%
Prélèvement par solde:
Absolu:
197 727.00 JPY
Maximal:
296 202.00 JPY (26.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.40% (296 202.00 JPY)
Par fonds propres:
4.83% (311 167.00 JPY)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|CHFJPY-
|62
|EURNZD-
|58
|EURAUD-
|54
|USDCAD-
|52
|NZDCAD-
|52
|USDJPY-
|51
|AUDJPY-
|47
|EURCAD-
|43
|EURUSD-
|41
|EURJPY-
|41
|CADJPY-
|40
|GBPJPY-
|38
|GBPAUD-
|38
|CADCHF-
|38
|EURCHF-
|37
|EURGBP-
|36
|USDCHF-
|32
|AUDCHF-
|29
|AUDNZD-
|29
|NZDCHF-
|29
|GBPNZD-
|27
|AUDCAD-
|24
|GBPCHF-
|24
|GBPUSD-
|23
|NZDUSD-
|19
|AUDUSD-
|18
|NZDJPY-
|12
|GBPCAD-
|11
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|CHFJPY-
|723
|EURNZD-
|460
|EURAUD-
|499
|USDCAD-
|374
|NZDCAD-
|324
|USDJPY-
|165
|AUDJPY-
|794
|EURCAD-
|392
|EURUSD-
|-349
|EURJPY-
|376
|CADJPY-
|368
|GBPJPY-
|526
|GBPAUD-
|589
|CADCHF-
|-197
|EURCHF-
|164
|EURGBP-
|38
|USDCHF-
|453
|AUDCHF-
|235
|AUDNZD-
|-110
|NZDCHF-
|-186
|GBPNZD-
|141
|AUDCAD-
|-16
|GBPCHF-
|-480
|GBPUSD-
|421
|NZDUSD-
|28
|AUDUSD-
|205
|NZDJPY-
|-108
|GBPCAD-
|625
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|CHFJPY-
|30K
|EURNZD-
|4.8K
|EURAUD-
|-12K
|USDCAD-
|11K
|NZDCAD-
|9.7K
|USDJPY-
|7.2K
|AUDJPY-
|14K
|EURCAD-
|9.5K
|EURUSD-
|-9.2K
|EURJPY-
|18K
|CADJPY-
|8.1K
|GBPJPY-
|18K
|GBPAUD-
|18K
|CADCHF-
|69
|EURCHF-
|4.3K
|EURGBP-
|-5K
|USDCHF-
|8.7K
|AUDCHF-
|1.1K
|AUDNZD-
|-7.2K
|NZDCHF-
|-2.1K
|GBPNZD-
|10K
|AUDCAD-
|2.8K
|GBPCHF-
|-15K
|GBPUSD-
|928
|NZDUSD-
|3.7K
|AUDUSD-
|1.6K
|NZDJPY-
|2.5K
|GBPCAD-
|12K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Meilleure transaction: +31 822.00 JPY
Pire transaction: -27 639 JPY
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 25
Bénéfice consécutif maximal: +99 234.00 JPY
Perte consécutive maximale: -203 596.00 JPY
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GaitameFinest-LIVE" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
