Katsu Yamaguchi

MULTI CURR Low DD1

Katsu Yamaguchi
0 avis
Fiabilité
40 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 29%
GaitameFinest-LIVE
1:25
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 005
Bénéfice trades:
738 (73.43%)
Perte trades:
267 (26.57%)
Meilleure transaction:
31 822.00 JPY
Pire transaction:
-27 639.00 JPY
Bénéfice brut:
1 711 316.00 JPY (494 382 pips)
Perte brute:
-974 564.00 JPY (346 842 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (99 234.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
113 650.00 JPY (15)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
36.06%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
49
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
2.49
Longs trades:
609 (60.60%)
Courts trades:
396 (39.40%)
Facteur de profit:
1.76
Rendement attendu:
733.09 JPY
Bénéfice moyen:
2 318.86 JPY
Perte moyenne:
-3 650.05 JPY
Pertes consécutives maximales:
25 (-203 596.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-203 596.00 JPY (25)
Croissance mensuelle:
9.51%
Prévision annuelle:
115.40%
Algo trading:
75%
Prélèvement par solde:
Absolu:
197 727.00 JPY
Maximal:
296 202.00 JPY (26.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.40% (296 202.00 JPY)
Par fonds propres:
4.83% (311 167.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CHFJPY- 62
EURNZD- 58
EURAUD- 54
USDCAD- 52
NZDCAD- 52
USDJPY- 51
AUDJPY- 47
EURCAD- 43
EURUSD- 41
EURJPY- 41
CADJPY- 40
GBPJPY- 38
GBPAUD- 38
CADCHF- 38
EURCHF- 37
EURGBP- 36
USDCHF- 32
AUDCHF- 29
AUDNZD- 29
NZDCHF- 29
GBPNZD- 27
AUDCAD- 24
GBPCHF- 24
GBPUSD- 23
NZDUSD- 19
AUDUSD- 18
NZDJPY- 12
GBPCAD- 11
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CHFJPY- 723
EURNZD- 460
EURAUD- 499
USDCAD- 374
NZDCAD- 324
USDJPY- 165
AUDJPY- 794
EURCAD- 392
EURUSD- -349
EURJPY- 376
CADJPY- 368
GBPJPY- 526
GBPAUD- 589
CADCHF- -197
EURCHF- 164
EURGBP- 38
USDCHF- 453
AUDCHF- 235
AUDNZD- -110
NZDCHF- -186
GBPNZD- 141
AUDCAD- -16
GBPCHF- -480
GBPUSD- 421
NZDUSD- 28
AUDUSD- 205
NZDJPY- -108
GBPCAD- 625
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CHFJPY- 30K
EURNZD- 4.8K
EURAUD- -12K
USDCAD- 11K
NZDCAD- 9.7K
USDJPY- 7.2K
AUDJPY- 14K
EURCAD- 9.5K
EURUSD- -9.2K
EURJPY- 18K
CADJPY- 8.1K
GBPJPY- 18K
GBPAUD- 18K
CADCHF- 69
EURCHF- 4.3K
EURGBP- -5K
USDCHF- 8.7K
AUDCHF- 1.1K
AUDNZD- -7.2K
NZDCHF- -2.1K
GBPNZD- 10K
AUDCAD- 2.8K
GBPCHF- -15K
GBPUSD- 928
NZDUSD- 3.7K
AUDUSD- 1.6K
NZDJPY- 2.5K
GBPCAD- 12K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +31 822.00 JPY
Pire transaction: -27 639 JPY
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 25
Bénéfice consécutif maximal: +99 234.00 JPY
Perte consécutive maximale: -203 596.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GaitameFinest-LIVE" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
Aucun avis
Copier

