SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / MULTI CURR Low DD1
Katsu Yamaguchi

MULTI CURR Low DD1

Katsu Yamaguchi
0 comentários
Confiabilidade
46 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 22%
GaitameFinest-LIVE
1:25
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 233
Negociações com lucro:
889 (72.10%)
Negociações com perda:
344 (27.90%)
Melhor negociação:
31 822.00 JPY
Pior negociação:
-56 728.00 JPY
Lucro bruto:
2 367 828.00 JPY (583 444 pips)
Perda bruta:
-2 012 358.00 JPY (442 214 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (99 234.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
125 302.00 JPY (24)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
55.58%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
94
Tempo médio de espera:
10 dias
Fator de recuperação:
0.46
Negociações longas:
751 (60.91%)
Negociações curtas:
482 (39.09%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
288.30 JPY
Lucro médio:
2 663.47 JPY
Perda média:
-5 849.88 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
25 (-203 596.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-321 049.00 JPY (11)
Crescimento mensal:
-6.58%
Previsão anual:
-78.13%
Algotrading:
74%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
197 727.00 JPY
Máximo:
774 858.00 JPY (36.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.40% (296 202.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
13.45% (967 812.00 JPY)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
CHFJPY- 84
EURAUD- 69
AUDJPY- 67
NZDCAD- 67
EURNZD- 66
USDJPY- 63
USDCAD- 61
EURCAD- 49
EURUSD- 48
CADJPY- 46
EURJPY- 45
GBPNZD- 42
GBPJPY- 41
GBPAUD- 41
USDCHF- 41
EURGBP- 40
EURCHF- 40
CADCHF- 40
GBPCHF- 38
AUDCHF- 37
NZDCHF- 37
AUDNZD- 34
AUDCAD- 34
GBPUSD- 28
NZDUSD- 25
AUDUSD- 23
GBPCAD- 15
NZDJPY- 12
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
CHFJPY- 466
EURAUD- 1.4K
AUDJPY- -1.9K
NZDCAD- 411
EURNZD- 881
USDJPY- 483
USDCAD- -53
EURCAD- 378
EURUSD- -325
CADJPY- 315
EURJPY- -440
GBPNZD- 383
GBPJPY- 543
GBPAUD- 113
USDCHF- 544
EURGBP- 103
EURCHF- 158
CADCHF- -691
GBPCHF- 3
AUDCHF- 248
NZDCHF- -692
AUDNZD- -79
AUDCAD- -170
GBPUSD- 154
NZDUSD- -420
AUDUSD- 370
GBPCAD- 1K
NZDJPY- -108
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
CHFJPY- 27K
EURAUD- 594
AUDJPY- -12K
NZDCAD- 12K
EURNZD- 13K
USDJPY- 12K
USDCAD- 6.8K
EURCAD- 10K
EURUSD- -7K
CADJPY- 4.5K
EURJPY- 9.8K
GBPNZD- 17K
GBPJPY- 19K
GBPAUD- 12K
USDCHF- 9.3K
EURGBP- -4.7K
EURCHF- 4.7K
CADCHF- -2.7K
GBPCHF- -6K
AUDCHF- 1.5K
NZDCHF- -4.9K
AUDNZD- -5.6K
AUDCAD- 1.3K
GBPUSD- 191
NZDUSD- 169
AUDUSD- 3.5K
GBPCAD- 17K
NZDJPY- 2.5K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +31 822.00 JPY
Pior negociação: -56 728 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +99 234.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -203 596.00 JPY

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GaitameFinest-LIVE" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
Sem comentários
2025.12.22 12:38
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 3.53% of days out of 312 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
MULTI CURR Low DD1
30 USD por mês
22%
0
0
USD
6.6M
JPY
46
74%
1 233
72%
100%
1.17
288.30
JPY
13%
1:25
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.