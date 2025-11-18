- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 233
Negociações com lucro:
889 (72.10%)
Negociações com perda:
344 (27.90%)
Melhor negociação:
31 822.00 JPY
Pior negociação:
-56 728.00 JPY
Lucro bruto:
2 367 828.00 JPY (583 444 pips)
Perda bruta:
-2 012 358.00 JPY (442 214 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (99 234.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
125 302.00 JPY (24)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
55.58%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
94
Tempo médio de espera:
10 dias
Fator de recuperação:
0.46
Negociações longas:
751 (60.91%)
Negociações curtas:
482 (39.09%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
288.30 JPY
Lucro médio:
2 663.47 JPY
Perda média:
-5 849.88 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
25 (-203 596.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-321 049.00 JPY (11)
Crescimento mensal:
-6.58%
Previsão anual:
-78.13%
Algotrading:
74%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
197 727.00 JPY
Máximo:
774 858.00 JPY (36.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.40% (296 202.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
13.45% (967 812.00 JPY)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CHFJPY-
|84
|EURAUD-
|69
|AUDJPY-
|67
|NZDCAD-
|67
|EURNZD-
|66
|USDJPY-
|63
|USDCAD-
|61
|EURCAD-
|49
|EURUSD-
|48
|CADJPY-
|46
|EURJPY-
|45
|GBPNZD-
|42
|GBPJPY-
|41
|GBPAUD-
|41
|USDCHF-
|41
|EURGBP-
|40
|EURCHF-
|40
|CADCHF-
|40
|GBPCHF-
|38
|AUDCHF-
|37
|NZDCHF-
|37
|AUDNZD-
|34
|AUDCAD-
|34
|GBPUSD-
|28
|NZDUSD-
|25
|AUDUSD-
|23
|GBPCAD-
|15
|NZDJPY-
|12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CHFJPY-
|466
|EURAUD-
|1.4K
|AUDJPY-
|-1.9K
|NZDCAD-
|411
|EURNZD-
|881
|USDJPY-
|483
|USDCAD-
|-53
|EURCAD-
|378
|EURUSD-
|-325
|CADJPY-
|315
|EURJPY-
|-440
|GBPNZD-
|383
|GBPJPY-
|543
|GBPAUD-
|113
|USDCHF-
|544
|EURGBP-
|103
|EURCHF-
|158
|CADCHF-
|-691
|GBPCHF-
|3
|AUDCHF-
|248
|NZDCHF-
|-692
|AUDNZD-
|-79
|AUDCAD-
|-170
|GBPUSD-
|154
|NZDUSD-
|-420
|AUDUSD-
|370
|GBPCAD-
|1K
|NZDJPY-
|-108
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CHFJPY-
|27K
|EURAUD-
|594
|AUDJPY-
|-12K
|NZDCAD-
|12K
|EURNZD-
|13K
|USDJPY-
|12K
|USDCAD-
|6.8K
|EURCAD-
|10K
|EURUSD-
|-7K
|CADJPY-
|4.5K
|EURJPY-
|9.8K
|GBPNZD-
|17K
|GBPJPY-
|19K
|GBPAUD-
|12K
|USDCHF-
|9.3K
|EURGBP-
|-4.7K
|EURCHF-
|4.7K
|CADCHF-
|-2.7K
|GBPCHF-
|-6K
|AUDCHF-
|1.5K
|NZDCHF-
|-4.9K
|AUDNZD-
|-5.6K
|AUDCAD-
|1.3K
|GBPUSD-
|191
|NZDUSD-
|169
|AUDUSD-
|3.5K
|GBPCAD-
|17K
|NZDJPY-
|2.5K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +31 822.00 JPY
Pior negociação: -56 728 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +99 234.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -203 596.00 JPY
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GaitameFinest-LIVE" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
22%
0
0
USD
USD
6.6M
JPY
JPY
46
74%
1 233
72%
100%
1.17
288.30
JPY
JPY
13%
1:25