SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EightGB
Tossaporn Srisangangamgul

EightGB

Tossaporn Srisangangamgul
0 inceleme
16 hafta
0 / 0 USD
0%
EightcapLtd-Real-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
39 (59.09%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (40.91%)
En iyi işlem:
72.10 USD
En kötü işlem:
-41.88 USD
Brüt kâr:
913.28 USD (74 874 pips)
Brüt zarar:
-361.25 USD (23 068 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (181.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
181.36 USD (8)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
3.46
Alış işlemleri:
54 (81.82%)
Satış işlemleri:
12 (18.18%)
Kâr faktörü:
2.53
Beklenen getiri:
8.36 USD
Ortalama kâr:
23.42 USD
Ortalama zarar:
-13.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-87.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-87.47 USD (7)
Aylık büyüme:
11.09%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
159.34 USD
Maksimum:
159.34 USD (16.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 552
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 52K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +72.10 USD
En kötü işlem: -42 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +181.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -87.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapLtd-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Valutrades-Real-HK
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
1.17 × 12
ICMarketsSC-Live11
1.44 × 131
EightcapLtd-Real-4
1.77 × 2370
VantageFX-Live 1
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.86 × 73
EightcapLtd-Real2
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.00 × 12
Axi-US09-Live
4.86 × 220
Exness-Real2
5.65 × 111
RoboForex-Pro-5
7.00 × 924
XMGlobal-Real 8
12.67 × 460
Tradeview-Markets Live 2
19.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.18 02:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol