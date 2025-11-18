- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
39 (59.09%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (40.91%)
En iyi işlem:
72.10 USD
En kötü işlem:
-41.88 USD
Brüt kâr:
913.28 USD (74 874 pips)
Brüt zarar:
-361.25 USD (23 068 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (181.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
181.36 USD (8)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
3.46
Alış işlemleri:
54 (81.82%)
Satış işlemleri:
12 (18.18%)
Kâr faktörü:
2.53
Beklenen getiri:
8.36 USD
Ortalama kâr:
23.42 USD
Ortalama zarar:
-13.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-87.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-87.47 USD (7)
Aylık büyüme:
11.09%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
159.34 USD
Maksimum:
159.34 USD (16.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|552
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|52K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +72.10 USD
En kötü işlem: -42 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +181.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -87.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapLtd-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
Axi-US09-Live
|4.86 × 220
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Tradeview-Markets Live 2
|19.00 × 1
