Всего трейдов:
100
Прибыльных трейдов:
59 (59.00%)
Убыточных трейдов:
41 (41.00%)
Лучший трейд:
367.95 USD
Худший трейд:
-105.24 USD
Общая прибыль:
1 972.86 USD (121 617 pips)
Общий убыток:
-719.14 USD (47 116 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (181.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
838.73 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
17.94%
Макс. загрузка депозита:
18.54%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
6.02
Длинных трейдов:
88 (88.00%)
Коротких трейдов:
12 (12.00%)
Профит фактор:
2.74
Мат. ожидание:
12.54 USD
Средняя прибыль:
33.44 USD
Средний убыток:
-17.54 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-188.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-188.28 USD (7)
Прирост в месяц:
31.40%
Годовой прогноз:
381.04%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
159.34 USD
Максимальная:
208.12 USD (13.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.26% (208.12 USD)
По эквити:
20.40% (98.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|100
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|74K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +367.95 USD
Худший трейд: -105 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +181.36 USD
Макс. убыток в серии: -188.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EightcapLtd-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|3.20 × 5
|
Axi-US09-Live
|4.86 × 220
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Tradeview-Markets Live 2
|19.00 × 1
