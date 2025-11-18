СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EightGB
Tossaporn Srisangangamgul

EightGB

Tossaporn Srisangangamgul
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 185%
EightcapLtd-Real-4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
100
Прибыльных трейдов:
59 (59.00%)
Убыточных трейдов:
41 (41.00%)
Лучший трейд:
367.95 USD
Худший трейд:
-105.24 USD
Общая прибыль:
1 972.86 USD (121 617 pips)
Общий убыток:
-719.14 USD (47 116 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (181.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
838.73 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
17.94%
Макс. загрузка депозита:
18.54%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
6.02
Длинных трейдов:
88 (88.00%)
Коротких трейдов:
12 (12.00%)
Профит фактор:
2.74
Мат. ожидание:
12.54 USD
Средняя прибыль:
33.44 USD
Средний убыток:
-17.54 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-188.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-188.28 USD (7)
Прирост в месяц:
31.40%
Годовой прогноз:
381.04%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
159.34 USD
Максимальная:
208.12 USD (13.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.26% (208.12 USD)
По эквити:
20.40% (98.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 100
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 74K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +367.95 USD
Худший трейд: -105 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +181.36 USD
Макс. убыток в серии: -188.28 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EightcapLtd-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Valutrades-Real-HK
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
1.17 × 12
ICMarketsSC-Live11
1.44 × 131
EightcapLtd-Real-4
1.77 × 2370
VantageFX-Live 1
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.86 × 73
EightcapLtd-Real2
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
3.20 × 5
Axi-US09-Live
4.86 × 220
Exness-Real2
5.65 × 111
RoboForex-Pro-5
7.00 × 924
XMGlobal-Real 8
12.67 × 460
Tradeview-Markets Live 2
19.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 15:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:35
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 02:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EightGB
30 USD в месяц
185%
0
0
USD
2.6K
USD
22
100%
100
59%
18%
2.74
12.54
USD
39%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.