- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
100
盈利交易:
59 (59.00%)
亏损交易:
41 (41.00%)
最好交易:
367.95 USD
最差交易:
-105.24 USD
毛利:
1 972.86 USD (121 617 pips)
毛利亏损:
-719.14 USD (47 116 pips)
最大连续赢利:
8 (181.36 USD)
最大连续盈利:
838.73 USD (7)
夏普比率:
0.27
交易活动:
16.61%
最大入金加载:
18.54%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
12 小时
采收率:
6.02
长期交易:
88 (88.00%)
短期交易:
12 (12.00%)
利润因子:
2.74
预期回报:
12.54 USD
平均利润:
33.44 USD
平均损失:
-17.54 USD
最大连续失误:
7 (-188.28 USD)
最大连续亏损:
-188.28 USD (7)
每月增长:
31.61%
年度预测:
381.04%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
159.34 USD
最大值:
208.12 USD (13.63%)
相对跌幅:
结余:
39.26% (208.12 USD)
净值:
20.40% (98.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|100
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|74K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +367.95 USD
最差交易: -105 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +181.36 USD
最大连续亏损: -188.28 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EightcapLtd-Real-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|3.20 × 5
|
Axi-US09-Live
|4.86 × 220
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Tradeview-Markets Live 2
|19.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
185%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
22
100%
100
59%
17%
2.74
12.54
USD
USD
39%
1:500