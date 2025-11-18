SeñalesSecciones
Tossaporn Srisangangamgul

EightGB

Tossaporn Srisangangamgul
0 comentarios
Fiabilidad
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 185%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
100
Transacciones Rentables:
59 (59.00%)
Transacciones Irrentables:
41 (41.00%)
Mejor transacción:
367.95 USD
Peor transacción:
-105.24 USD
Beneficio Bruto:
1 972.86 USD (121 617 pips)
Pérdidas Brutas:
-719.14 USD (47 116 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (181.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
838.73 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
16.61%
Carga máxima del depósito:
18.54%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
6.02
Transacciones Largas:
88 (88.00%)
Transacciones Cortas:
12 (12.00%)
Factor de Beneficio:
2.74
Beneficio Esperado:
12.54 USD
Beneficio medio:
33.44 USD
Pérdidas medias:
-17.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-188.28 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-188.28 USD (7)
Crecimiento al mes:
31.61%
Pronóstico anual:
381.04%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
159.34 USD
Máxima:
208.12 USD (13.63%)
Reducción relativa:
De balance:
39.26% (208.12 USD)
De fondos:
20.40% (98.64 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 100
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 74K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +367.95 USD
Peor transacción: -105 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +181.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -188.28 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EightcapLtd-Real-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Valutrades-Real-HK
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
1.17 × 12
ICMarketsSC-Live11
1.44 × 131
EightcapLtd-Real-4
1.77 × 2370
VantageFX-Live 1
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.86 × 73
EightcapLtd-Real2
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
3.20 × 5
Axi-US09-Live
4.86 × 220
Exness-Real2
5.65 × 111
RoboForex-Pro-5
7.00 × 924
XMGlobal-Real 8
12.67 × 460
Tradeview-Markets Live 2
19.00 × 1
No hay comentarios
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 15:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:35
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 02:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
