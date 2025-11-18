- Incremento
Total de Trades:
100
Transacciones Rentables:
59 (59.00%)
Transacciones Irrentables:
41 (41.00%)
Mejor transacción:
367.95 USD
Peor transacción:
-105.24 USD
Beneficio Bruto:
1 972.86 USD (121 617 pips)
Pérdidas Brutas:
-719.14 USD (47 116 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (181.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
838.73 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
16.61%
Carga máxima del depósito:
18.54%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
6.02
Transacciones Largas:
88 (88.00%)
Transacciones Cortas:
12 (12.00%)
Factor de Beneficio:
2.74
Beneficio Esperado:
12.54 USD
Beneficio medio:
33.44 USD
Pérdidas medias:
-17.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-188.28 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-188.28 USD (7)
Crecimiento al mes:
31.61%
Pronóstico anual:
381.04%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
159.34 USD
Máxima:
208.12 USD (13.63%)
Reducción relativa:
De balance:
39.26% (208.12 USD)
De fondos:
20.40% (98.64 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|100
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|74K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +367.95 USD
Peor transacción: -105 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +181.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -188.28 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EightcapLtd-Real-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|3.20 × 5
|
Axi-US09-Live
|4.86 × 220
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Tradeview-Markets Live 2
|19.00 × 1
