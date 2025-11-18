- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
100
Gewinntrades:
59 (59.00%)
Verlusttrades:
41 (41.00%)
Bester Trade:
367.95 USD
Schlechtester Trade:
-105.24 USD
Bruttoprofit:
1 972.86 USD (121 617 pips)
Bruttoverlust:
-719.14 USD (47 116 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (181.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
838.73 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading-Aktivität:
16.61%
Max deposit load:
18.54%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
6.02
Long-Positionen:
88 (88.00%)
Short-Positionen:
12 (12.00%)
Profit-Faktor:
2.74
Mathematische Gewinnerwartung:
12.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
33.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.54 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-188.28 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-188.28 USD (7)
Wachstum pro Monat :
31.61%
Jahresprognose:
381.04%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
159.34 USD
Maximaler:
208.12 USD (13.63%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
39.26% (208.12 USD)
Kapital:
20.40% (98.64 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|100
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|74K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +367.95 USD
Schlechtester Trade: -105 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +181.36 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -188.28 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EightcapLtd-Real-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|3.20 × 5
|
Axi-US09-Live
|4.86 × 220
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Tradeview-Markets Live 2
|19.00 × 1
Keine Bewertungen
