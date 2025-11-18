Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EightcapLtd-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Valutrades-Real-HK 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 ForeignExchangeClearingHouse-Live 1.17 × 12 ICMarketsSC-Live11 1.44 × 131 EightcapLtd-Real-4 1.77 × 2370 VantageFX-Live 1 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 2.86 × 73 EightcapLtd-Real2 3.00 × 1 FusionMarkets-Live 3.00 × 12 Axi-US09-Live 4.86 × 220 Exness-Real2 5.65 × 111 RoboForex-Pro-5 7.00 × 924 XMGlobal-Real 8 12.67 × 460 Tradeview-Markets Live 2 19.00 × 1