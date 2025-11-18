SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EightGB
Tossaporn Srisangangamgul

EightGB

Tossaporn Srisangangamgul
0 avis
16 semaines
0 / 0 USD
0%
EightcapLtd-Real-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
66
Bénéfice trades:
39 (59.09%)
Perte trades:
27 (40.91%)
Meilleure transaction:
72.10 USD
Pire transaction:
-41.88 USD
Bénéfice brut:
913.28 USD (74 874 pips)
Perte brute:
-361.25 USD (23 068 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (181.36 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
181.36 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
8 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
3.46
Longs trades:
54 (81.82%)
Courts trades:
12 (18.18%)
Facteur de profit:
2.53
Rendement attendu:
8.36 USD
Bénéfice moyen:
23.42 USD
Perte moyenne:
-13.38 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-87.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-87.47 USD (7)
Croissance mensuelle:
11.09%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
159.34 USD
Maximal:
159.34 USD (16.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 552
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 52K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +72.10 USD
Pire transaction: -42 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +181.36 USD
Perte consécutive maximale: -87.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EightcapLtd-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Valutrades-Real-HK
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
1.17 × 12
ICMarketsSC-Live11
1.44 × 131
EightcapLtd-Real-4
1.77 × 2370
VantageFX-Live 1
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.86 × 73
EightcapLtd-Real2
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.00 × 12
Axi-US09-Live
4.86 × 220
Exness-Real2
5.65 × 111
RoboForex-Pro-5
7.00 × 924
XMGlobal-Real 8
12.67 × 460
Tradeview-Markets Live 2
19.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.11.18 02:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire