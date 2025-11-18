- 자본
- 축소
트레이드:
121
이익 거래:
79 (65.28%)
손실 거래:
42 (34.71%)
최고의 거래:
367.95 USD
최악의 거래:
-105.24 USD
총 수익:
3 571.82 USD (197 344 pips)
총 손실:
-723.26 USD (47 527 pips)
연속 최대 이익:
20 (1 598.96 USD)
연속 최대 이익:
1 598.96 USD (20)
샤프 비율:
0.38
거래 활동:
12.70%
최대 입금량:
21.43%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
13.69
롱(주식매수):
109 (90.08%)
숏(주식차입매도):
12 (9.92%)
수익 요인:
4.94
기대수익:
23.54 USD
평균 이익:
45.21 USD
평균 손실:
-17.22 USD
연속 최대 손실:
7 (-188.28 USD)
연속 최대 손실:
-188.28 USD (7)
월별 성장률:
215.55%
연간 예측:
2 615.30%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
159.34 USD
최대한의:
208.12 USD (13.63%)
상대적 삭감:
잔고별:
39.26% (208.12 USD)
자본금별:
20.40% (98.64 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|121
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|150K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EightcapLtd-Real-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|3.20 × 5
|
Axi-US09-Live
|4.86 × 220
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Tradeview-Markets Live 2
|19.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|26.60 × 10
리뷰 없음
