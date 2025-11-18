- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
100
利益トレード:
59 (59.00%)
損失トレード:
41 (41.00%)
ベストトレード:
367.95 USD
最悪のトレード:
-105.24 USD
総利益:
1 972.86 USD (121 617 pips)
総損失:
-719.14 USD (47 116 pips)
最大連続の勝ち:
8 (181.36 USD)
最大連続利益:
838.73 USD (7)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
16.61%
最大入金額:
18.54%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
6.02
長いトレード:
88 (88.00%)
短いトレード:
12 (12.00%)
プロフィットファクター:
2.74
期待されたペイオフ:
12.54 USD
平均利益:
33.44 USD
平均損失:
-17.54 USD
最大連続の負け:
7 (-188.28 USD)
最大連続損失:
-188.28 USD (7)
月間成長:
31.61%
年間予想:
381.04%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
159.34 USD
最大の:
208.12 USD (13.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.26% (208.12 USD)
エクイティによる:
20.40% (98.64 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|100
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|74K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +367.95 USD
最悪のトレード: -105 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +181.36 USD
最大連続損失: -188.28 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EightcapLtd-Real-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|3.20 × 5
|
Axi-US09-Live
|4.86 × 220
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Tradeview-Markets Live 2
|19.00 × 1
