SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / EightGB
Tossaporn Srisangangamgul

EightGB

Tossaporn Srisangangamgul
0 comentários
Confiabilidade
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 185%
EightcapLtd-Real-4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
100
Negociações com lucro:
59 (59.00%)
Negociações com perda:
41 (41.00%)
Melhor negociação:
367.95 USD
Pior negociação:
-105.24 USD
Lucro bruto:
1 972.86 USD (121 617 pips)
Perda bruta:
-719.14 USD (47 116 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (181.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
838.73 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
16.61%
Depósito máximo carregado:
18.54%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
6.02
Negociações longas:
88 (88.00%)
Negociações curtas:
12 (12.00%)
Fator de lucro:
2.74
Valor esperado:
12.54 USD
Lucro médio:
33.44 USD
Perda média:
-17.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-188.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-188.28 USD (7)
Crescimento mensal:
31.61%
Previsão anual:
381.04%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
159.34 USD
Máximo:
208.12 USD (13.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.26% (208.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.40% (98.64 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 100
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 74K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +367.95 USD
Pior negociação: -105 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +181.36 USD
Máxima perda consecutiva: -188.28 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EightcapLtd-Real-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Valutrades-Real-HK
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
1.17 × 12
ICMarketsSC-Live11
1.44 × 131
EightcapLtd-Real-4
1.77 × 2370
VantageFX-Live 1
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.86 × 73
EightcapLtd-Real2
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
3.20 × 5
Axi-US09-Live
4.86 × 220
Exness-Real2
5.65 × 111
RoboForex-Pro-5
7.00 × 924
XMGlobal-Real 8
12.67 × 460
Tradeview-Markets Live 2
19.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 15:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:35
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 02:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
EightGB
30 USD por mês
185%
0
0
USD
2.6K
USD
22
100%
100
59%
17%
2.74
12.54
USD
39%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.