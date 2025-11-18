- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
100
Negociações com lucro:
59 (59.00%)
Negociações com perda:
41 (41.00%)
Melhor negociação:
367.95 USD
Pior negociação:
-105.24 USD
Lucro bruto:
1 972.86 USD (121 617 pips)
Perda bruta:
-719.14 USD (47 116 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (181.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
838.73 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
16.61%
Depósito máximo carregado:
18.54%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
6.02
Negociações longas:
88 (88.00%)
Negociações curtas:
12 (12.00%)
Fator de lucro:
2.74
Valor esperado:
12.54 USD
Lucro médio:
33.44 USD
Perda média:
-17.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-188.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-188.28 USD (7)
Crescimento mensal:
31.61%
Previsão anual:
381.04%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
159.34 USD
Máximo:
208.12 USD (13.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.26% (208.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.40% (98.64 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|100
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|74K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +367.95 USD
Pior negociação: -105 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +181.36 USD
Máxima perda consecutiva: -188.28 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EightcapLtd-Real-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|3.20 × 5
|
Axi-US09-Live
|4.86 × 220
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Tradeview-Markets Live 2
|19.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
185%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
22
100%
100
59%
17%
2.74
12.54
USD
USD
39%
1:500