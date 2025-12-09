SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GOLD scalp
Toshiaki Taniguchi

GOLD scalp

Toshiaki Taniguchi
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
0%
XMTrading-Real 261
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
93
Kârla kapanan işlemler:
63 (67.74%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (32.26%)
En iyi işlem:
3 373.00 JPY
En kötü işlem:
-1 946.00 JPY
Brüt kâr:
25 666.00 JPY (13 654 pips)
Brüt zarar:
-10 131.00 JPY (6 458 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (2 066.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
7 117.00 JPY (4)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
3.18
Alış işlemleri:
80 (86.02%)
Satış işlemleri:
13 (13.98%)
Kâr faktörü:
2.53
Beklenen getiri:
167.04 JPY
Ortalama kâr:
407.40 JPY
Ortalama zarar:
-337.70 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-4 881.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-4 881.00 JPY (5)
Aylık büyüme:
51.78%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
296.00 JPY
Maksimum:
4 881.00 JPY (12.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 JPY)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 93
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 136
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 7.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 373.00 JPY
En kötü işlem: -1 946 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +2 066.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -4 881.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-Real 261" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

100% automated trading system.
İnceleme yok
2025.12.09 06:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol