İşlemler:
93
Kârla kapanan işlemler:
63 (67.74%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (32.26%)
En iyi işlem:
3 373.00 JPY
En kötü işlem:
-1 946.00 JPY
Brüt kâr:
25 666.00 JPY (13 654 pips)
Brüt zarar:
-10 131.00 JPY (6 458 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (2 066.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
7 117.00 JPY (4)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
3.18
Alış işlemleri:
80 (86.02%)
Satış işlemleri:
13 (13.98%)
Kâr faktörü:
2.53
Beklenen getiri:
167.04 JPY
Ortalama kâr:
407.40 JPY
Ortalama zarar:
-337.70 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-4 881.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-4 881.00 JPY (5)
Aylık büyüme:
51.78%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
296.00 JPY
Maksimum:
4 881.00 JPY (12.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 JPY)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD#
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD#
|136
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD#
|7.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 373.00 JPY
En kötü işlem: -1 946 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +2 066.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -4 881.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-Real 261" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
100% automated trading system.
