СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GOLD scalp
Toshiaki Taniguchi

GOLD scalp

Toshiaki Taniguchi
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 64%
XMTrading-Real 261
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
121
Прибыльных трейдов:
80 (66.11%)
Убыточных трейдов:
41 (33.88%)
Лучший трейд:
3 373.00 JPY
Худший трейд:
-1 946.00 JPY
Общая прибыль:
32 372.00 JPY (17 938 pips)
Общий убыток:
-13 285.00 JPY (8 469 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (2 066.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
7 117.00 JPY (4)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
0.47%
Макс. загрузка депозита:
11.96%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
3.91
Длинных трейдов:
108 (89.26%)
Коротких трейдов:
13 (10.74%)
Профит фактор:
2.44
Мат. ожидание:
157.74 JPY
Средняя прибыль:
404.65 JPY
Средний убыток:
-324.02 JPY
Макс. серия проигрышей:
5 (-4 881.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-4 881.00 JPY (5)
Прирост в месяц:
15.24%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
296.00 JPY
Максимальная:
4 881.00 JPY (12.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.87% (4 881.00 JPY)
По эквити:
6.29% (2 923.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 121
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 167
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 9.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 373.00 JPY
Худший трейд: -1 946 JPY
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +2 066.00 JPY
Макс. убыток в серии: -4 881.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMTrading-Real 261" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

100% automated trading system.
Нет отзывов
2026.01.05 10:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 09:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 15:58
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 15:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 06:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GOLD scalp
30 USD в месяц
64%
0
0
USD
49K
JPY
8
100%
121
66%
0%
2.43
157.74
JPY
13%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.