Всего трейдов:
121
Прибыльных трейдов:
80 (66.11%)
Убыточных трейдов:
41 (33.88%)
Лучший трейд:
3 373.00 JPY
Худший трейд:
-1 946.00 JPY
Общая прибыль:
32 372.00 JPY (17 938 pips)
Общий убыток:
-13 285.00 JPY (8 469 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (2 066.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
7 117.00 JPY (4)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
0.47%
Макс. загрузка депозита:
11.96%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
3.91
Длинных трейдов:
108 (89.26%)
Коротких трейдов:
13 (10.74%)
Профит фактор:
2.44
Мат. ожидание:
157.74 JPY
Средняя прибыль:
404.65 JPY
Средний убыток:
-324.02 JPY
Макс. серия проигрышей:
5 (-4 881.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-4 881.00 JPY (5)
Прирост в месяц:
15.24%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
296.00 JPY
Максимальная:
4 881.00 JPY (12.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.87% (4 881.00 JPY)
По эквити:
6.29% (2 923.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|121
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|167
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|9.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 373.00 JPY
Худший трейд: -1 946 JPY
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +2 066.00 JPY
Макс. убыток в серии: -4 881.00 JPY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMTrading-Real 261" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
100% automated trading system.
Нет отзывов
