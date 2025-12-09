- 자본
- 축소
트레이드:
132
이익 거래:
90 (68.18%)
손실 거래:
42 (31.82%)
최고의 거래:
3 373.00 JPY
최악의 거래:
-1 946.00 JPY
총 수익:
34 618.00 JPY (19 373 pips)
총 손실:
-13 473.00 JPY (8 588 pips)
연속 최대 이익:
7 (2 066.00 JPY)
연속 최대 이익:
7 117.00 JPY (4)
샤프 비율:
0.28
거래 활동:
0.47%
최대 입금량:
11.96%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
11 분
회복 요인:
4.33
롱(주식매수):
119 (90.15%)
숏(주식차입매도):
13 (9.85%)
수익 요인:
2.57
기대수익:
160.19 JPY
평균 이익:
384.64 JPY
평균 손실:
-320.79 JPY
연속 최대 손실:
5 (-4 881.00 JPY)
연속 최대 손실:
-4 881.00 JPY (5)
월별 성장률:
20.08%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
296.00 JPY
최대한의:
4 881.00 JPY (12.87%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.87% (4 881.00 JPY)
자본금별:
6.29% (2 923.00 JPY)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD#
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD#
|185
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD#
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3 373.00 JPY
최악의 거래: -1 946 JPY
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +2 066.00 JPY
연속 최대 손실: -4 881.00 JPY
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMTrading-Real 261"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
100% automated trading system.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
70%
0
0
USD
USD
51K
JPY
JPY
8
100%
132
68%
0%
2.56
160.19
JPY
JPY
13%
1:500