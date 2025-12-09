- 成长
交易:
121
盈利交易:
80 (66.11%)
亏损交易:
41 (33.88%)
最好交易:
3 373.00 JPY
最差交易:
-1 946.00 JPY
毛利:
32 372.00 JPY (17 938 pips)
毛利亏损:
-13 285.00 JPY (8 469 pips)
最大连续赢利:
7 (2 066.00 JPY)
最大连续盈利:
7 117.00 JPY (4)
夏普比率:
0.27
交易活动:
0.47%
最大入金加载:
11.96%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
3.91
长期交易:
108 (89.26%)
短期交易:
13 (10.74%)
利润因子:
2.44
预期回报:
157.74 JPY
平均利润:
404.65 JPY
平均损失:
-324.02 JPY
最大连续失误:
5 (-4 881.00 JPY)
最大连续亏损:
-4 881.00 JPY (5)
每月增长:
15.24%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
296.00 JPY
最大值:
4 881.00 JPY (12.87%)
相对跌幅:
结余:
12.87% (4 881.00 JPY)
净值:
6.29% (2 923.00 JPY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|121
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|167
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|9.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 373.00 JPY
最差交易: -1 946 JPY
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +2 066.00 JPY
最大连续亏损: -4 881.00 JPY
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMTrading-Real 261 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
100% automated trading system.
没有评论
