Toshiaki Taniguchi

GOLD scalp

Toshiaki Taniguchi
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 64%
XMTrading-Real 261
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
121
Negociações com lucro:
80 (66.11%)
Negociações com perda:
41 (33.88%)
Melhor negociação:
3 373.00 JPY
Pior negociação:
-1 946.00 JPY
Lucro bruto:
32 372.00 JPY (17 938 pips)
Perda bruta:
-13 285.00 JPY (8 469 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (2 066.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
7 117.00 JPY (4)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
0.47%
Depósito máximo carregado:
11.96%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
12 minutos
Fator de recuperação:
3.91
Negociações longas:
108 (89.26%)
Negociações curtas:
13 (10.74%)
Fator de lucro:
2.44
Valor esperado:
157.74 JPY
Lucro médio:
404.65 JPY
Perda média:
-324.02 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-4 881.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-4 881.00 JPY (5)
Crescimento mensal:
15.24%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
296.00 JPY
Máximo:
4 881.00 JPY (12.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.87% (4 881.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
6.29% (2 923.00 JPY)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD# 121
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD# 167
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD# 9.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 373.00 JPY
Pior negociação: -1 946 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +2 066.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -4 881.00 JPY

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMTrading-Real 261" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

100% automated trading system.
Sem comentários
2026.01.05 10:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 09:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 15:58
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 15:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 06:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
