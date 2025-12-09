- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
121
Negociações com lucro:
80 (66.11%)
Negociações com perda:
41 (33.88%)
Melhor negociação:
3 373.00 JPY
Pior negociação:
-1 946.00 JPY
Lucro bruto:
32 372.00 JPY (17 938 pips)
Perda bruta:
-13 285.00 JPY (8 469 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (2 066.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
7 117.00 JPY (4)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
0.47%
Depósito máximo carregado:
11.96%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
12 minutos
Fator de recuperação:
3.91
Negociações longas:
108 (89.26%)
Negociações curtas:
13 (10.74%)
Fator de lucro:
2.44
Valor esperado:
157.74 JPY
Lucro médio:
404.65 JPY
Perda média:
-324.02 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-4 881.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-4 881.00 JPY (5)
Crescimento mensal:
15.24%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
296.00 JPY
Máximo:
4 881.00 JPY (12.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.87% (4 881.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
6.29% (2 923.00 JPY)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD#
|121
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD#
|167
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD#
|9.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMTrading-Real 261" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
100% automated trading system.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
64%
0
0
USD
USD
49K
JPY
JPY
8
100%
121
66%
0%
2.43
157.74
JPY
JPY
13%
1:500