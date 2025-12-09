シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GOLD scalp
Toshiaki Taniguchi

GOLD scalp

Toshiaki Taniguchi
レビュー0件
信頼性
8週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 64%
XMTrading-Real 261
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
121
利益トレード:
80 (66.11%)
損失トレード:
41 (33.88%)
ベストトレード:
3 373.00 JPY
最悪のトレード:
-1 946.00 JPY
総利益:
32 372.00 JPY (17 938 pips)
総損失:
-13 285.00 JPY (8 469 pips)
最大連続の勝ち:
7 (2 066.00 JPY)
最大連続利益:
7 117.00 JPY (4)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
0.47%
最大入金額:
11.96%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
12 分
リカバリーファクター:
3.91
長いトレード:
108 (89.26%)
短いトレード:
13 (10.74%)
プロフィットファクター:
2.44
期待されたペイオフ:
157.74 JPY
平均利益:
404.65 JPY
平均損失:
-324.02 JPY
最大連続の負け:
5 (-4 881.00 JPY)
最大連続損失:
-4 881.00 JPY (5)
月間成長:
15.24%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
296.00 JPY
最大の:
4 881.00 JPY (12.87%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.87% (4 881.00 JPY)
エクイティによる:
6.29% (2 923.00 JPY)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD# 121
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD# 167
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD# 9.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 373.00 JPY
最悪のトレード: -1 946 JPY
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +2 066.00 JPY
最大連続損失: -4 881.00 JPY

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMTrading-Real 261"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

100% automated trading system.
レビューなし
2026.01.05 10:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 09:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 15:58
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 15:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 06:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
