トレード:
121
利益トレード:
80 (66.11%)
損失トレード:
41 (33.88%)
ベストトレード:
3 373.00 JPY
最悪のトレード:
-1 946.00 JPY
総利益:
32 372.00 JPY (17 938 pips)
総損失:
-13 285.00 JPY (8 469 pips)
最大連続の勝ち:
7 (2 066.00 JPY)
最大連続利益:
7 117.00 JPY (4)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
0.47%
最大入金額:
11.96%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
12 分
リカバリーファクター:
3.91
長いトレード:
108 (89.26%)
短いトレード:
13 (10.74%)
プロフィットファクター:
2.44
期待されたペイオフ:
157.74 JPY
平均利益:
404.65 JPY
平均損失:
-324.02 JPY
最大連続の負け:
5 (-4 881.00 JPY)
最大連続損失:
-4 881.00 JPY (5)
月間成長:
15.24%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
296.00 JPY
最大の:
4 881.00 JPY (12.87%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.87% (4 881.00 JPY)
エクイティによる:
6.29% (2 923.00 JPY)
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 373.00 JPY
最悪のトレード: -1 946 JPY
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +2 066.00 JPY
最大連続損失: -4 881.00 JPY
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMTrading-Real 261"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
100% automated trading system.
レビューなし
