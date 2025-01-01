SegnaliSezioni
Segnali / GOLD scalp
404

Purtroppo, il segnale GOLD scalp è disattivato e non disponibile

Il fornitore ha disattivato questo segnale. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.

Seleziona un nuovo segnale

Puoi vedere altri segnali di Toshiaki Taniguchi:

HANABI USDJPY
Crescita
220%
Abbonati
2
Settimane
56
Trade
457
Vincita
96%
Fattore di profitto
4.18
DD massimo
25%

O seleziona da altri segnali 4 MetaTrader:

MultiWay ICM
Crescita
528%
Abbonati
13
Settimane
99
Trade
903
Vincita
74%
Fattore di profitto
2.02
DD massimo
28%
Theranto v3 Live 2
Crescita
3 126%
Abbonati
88
Settimane
62
Trade
300
Vincita
88%
Fattore di profitto
6.73
DD massimo
35%
Gold pro
Crescita
3 706%
Abbonati
28
Settimane
42
Trade
895
Vincita
78%
Fattore di profitto
1.83
DD massimo
52%
ATong
Crescita
4 983%
Abbonati
1
Settimane
242
Trade
7889
Vincita
76%
Fattore di profitto
1.55
DD massimo
28%
Scalp IC Markets ECN
Crescita
6 162%
Abbonati
2
Settimane
330
Trade
2043
Vincita
72%
Fattore di profitto
1.92
DD massimo
38%
Niguru GBP
Crescita
16 575%
Abbonati
0
Settimane
144
Trade
1252
Vincita
88%
Fattore di profitto
2.21
DD massimo
39%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Crescita
913%
Abbonati
11
Settimane
76
Trade
3216
Vincita
81%
Fattore di profitto
3.71
DD massimo
41%
Annic
Crescita
2 387%
Abbonati
1
Settimane
228
Trade
997
Vincita
78%
Fattore di profitto
3.44
DD massimo
30%
My Authors Programs
Crescita
480%
Abbonati
11
Settimane
36
Trade
724
Vincita
92%
Fattore di profitto
2.64
DD massimo
16%
Turtle One
Crescita
219%
Abbonati
11
Settimane
49
Trade
312
Vincita
79%
Fattore di profitto
1.51
DD massimo
19%

