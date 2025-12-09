- Incremento
Total de Trades:
121
Transacciones Rentables:
80 (66.11%)
Transacciones Irrentables:
41 (33.88%)
Mejor transacción:
3 373.00 JPY
Peor transacción:
-1 946.00 JPY
Beneficio Bruto:
32 372.00 JPY (17 938 pips)
Pérdidas Brutas:
-13 285.00 JPY (8 469 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (2 066.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
7 117.00 JPY (4)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
0.47%
Carga máxima del depósito:
11.96%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
12 minutos
Factor de Recuperación:
3.91
Transacciones Largas:
108 (89.26%)
Transacciones Cortas:
13 (10.74%)
Factor de Beneficio:
2.44
Beneficio Esperado:
157.74 JPY
Beneficio medio:
404.65 JPY
Pérdidas medias:
-324.02 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-4 881.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 881.00 JPY (5)
Crecimiento al mes:
15.24%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
296.00 JPY
Máxima:
4 881.00 JPY (12.87%)
Reducción relativa:
De balance:
12.87% (4 881.00 JPY)
De fondos:
6.29% (2 923.00 JPY)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD#
|121
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD#
|167
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD#
|9.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Mejor transacción: +3 373.00 JPY
Peor transacción: -1 946 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +2 066.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -4 881.00 JPY
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMTrading-Real 261" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
100% automated trading system.
