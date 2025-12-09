SeñalesSecciones
Toshiaki Taniguchi

GOLD scalp

Toshiaki Taniguchi
0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 64%
XMTrading-Real 261
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
121
Transacciones Rentables:
80 (66.11%)
Transacciones Irrentables:
41 (33.88%)
Mejor transacción:
3 373.00 JPY
Peor transacción:
-1 946.00 JPY
Beneficio Bruto:
32 372.00 JPY (17 938 pips)
Pérdidas Brutas:
-13 285.00 JPY (8 469 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (2 066.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
7 117.00 JPY (4)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
0.47%
Carga máxima del depósito:
11.96%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
12 minutos
Factor de Recuperación:
3.91
Transacciones Largas:
108 (89.26%)
Transacciones Cortas:
13 (10.74%)
Factor de Beneficio:
2.44
Beneficio Esperado:
157.74 JPY
Beneficio medio:
404.65 JPY
Pérdidas medias:
-324.02 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-4 881.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 881.00 JPY (5)
Crecimiento al mes:
15.24%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
296.00 JPY
Máxima:
4 881.00 JPY (12.87%)
Reducción relativa:
De balance:
12.87% (4 881.00 JPY)
De fondos:
6.29% (2 923.00 JPY)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD# 121
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD# 167
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD# 9.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 373.00 JPY
Peor transacción: -1 946 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +2 066.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -4 881.00 JPY

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMTrading-Real 261" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

100% automated trading system.
No hay comentarios
2026.01.05 10:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 09:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 15:58
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 15:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 06:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
