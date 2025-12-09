SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / GOLD scalp
Toshiaki Taniguchi

GOLD scalp

Toshiaki Taniguchi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 64%
XMTrading-Real 261
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
121
Gewinntrades:
80 (66.11%)
Verlusttrades:
41 (33.88%)
Bester Trade:
3 373.00 JPY
Schlechtester Trade:
-1 946.00 JPY
Bruttoprofit:
32 372.00 JPY (17 938 pips)
Bruttoverlust:
-13 285.00 JPY (8 469 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (2 066.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 117.00 JPY (4)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading-Aktivität:
0.47%
Max deposit load:
11.96%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
12 Minuten
Erholungsfaktor:
3.91
Long-Positionen:
108 (89.26%)
Short-Positionen:
13 (10.74%)
Profit-Faktor:
2.44
Mathematische Gewinnerwartung:
157.74 JPY
Durchschnittlicher Profit:
404.65 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-324.02 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-4 881.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 881.00 JPY (5)
Wachstum pro Monat :
15.24%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
296.00 JPY
Maximaler:
4 881.00 JPY (12.87%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.87% (4 881.00 JPY)
Kapital:
6.29% (2 923.00 JPY)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD# 121
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD# 167
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD# 9.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 373.00 JPY
Schlechtester Trade: -1 946 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 066.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 881.00 JPY

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMTrading-Real 261" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

100% automated trading system.
Keine Bewertungen
2026.01.05 10:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 09:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 15:58
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 15:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 06:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GOLD scalp
30 USD pro Monat
64%
0
0
USD
49K
JPY
8
100%
121
66%
0%
2.43
157.74
JPY
13%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.