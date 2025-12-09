- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
121
Gewinntrades:
80 (66.11%)
Verlusttrades:
41 (33.88%)
Bester Trade:
3 373.00 JPY
Schlechtester Trade:
-1 946.00 JPY
Bruttoprofit:
32 372.00 JPY (17 938 pips)
Bruttoverlust:
-13 285.00 JPY (8 469 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (2 066.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 117.00 JPY (4)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading-Aktivität:
0.47%
Max deposit load:
11.96%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
12 Minuten
Erholungsfaktor:
3.91
Long-Positionen:
108 (89.26%)
Short-Positionen:
13 (10.74%)
Profit-Faktor:
2.44
Mathematische Gewinnerwartung:
157.74 JPY
Durchschnittlicher Profit:
404.65 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-324.02 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-4 881.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 881.00 JPY (5)
Wachstum pro Monat :
15.24%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
296.00 JPY
Maximaler:
4 881.00 JPY (12.87%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.87% (4 881.00 JPY)
Kapital:
6.29% (2 923.00 JPY)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD#
|121
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD#
|167
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD#
|9.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +3 373.00 JPY
Schlechtester Trade: -1 946 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 066.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 881.00 JPY
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMTrading-Real 261" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
100% automated trading system.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
64%
0
0
USD
USD
49K
JPY
JPY
8
100%
121
66%
0%
2.43
157.74
JPY
JPY
13%
1:500