Luca Barone

LUBOTFX

Luca Barone
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 72%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
739
Kârla kapanan işlemler:
619 (83.76%)
Zararla kapanan işlemler:
120 (16.24%)
En iyi işlem:
290.14 EUR
En kötü işlem:
-2 380.51 EUR
Brüt kâr:
17 629.94 EUR (122 747 pips)
Brüt zarar:
-12 448.84 EUR (69 581 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
63 (444.00 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
2 323.25 EUR (29)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.12%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
96
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.08
Alış işlemleri:
443 (59.95%)
Satış işlemleri:
296 (40.05%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
7.01 EUR
Ortalama kâr:
28.48 EUR
Ortalama zarar:
-103.74 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-161.44 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 557.26 EUR (2)
Aylık büyüme:
19.54%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 EUR
Maksimum:
4 791.27 EUR (58.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.60% (4 794.72 EUR)
Varlığa göre:
2.46% (314.86 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-ECN 418
GBPUSD-ECN 74
AUDUSD-ECN 54
EURUSD-ECN 53
USOUSD-ECN 42
USDCHF-ECN 33
AUDCAD-ECN 28
EURAUD-ECN 18
USDCAD-ECN 13
BTCUSD 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-ECN 1.9K
GBPUSD-ECN 530
AUDUSD-ECN 513
EURUSD-ECN 650
USOUSD-ECN 1.6K
USDCHF-ECN 457
AUDCAD-ECN 180
EURAUD-ECN 111
USDCAD-ECN 52
BTCUSD 2
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-ECN 6.8K
GBPUSD-ECN 2.9K
AUDUSD-ECN 2.8K
EURUSD-ECN 3.5K
USOUSD-ECN 5.6K
USDCHF-ECN 2K
AUDCAD-ECN 2.1K
EURAUD-ECN 1.4K
USDCAD-ECN 824
BTCUSD 25K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +290.14 EUR
En kötü işlem: -2 381 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +444.00 EUR
Maksimum ardışık zarar: -161.44 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeSmart-Server01
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
25.00 × 1
Semi-Automated trading with multiple EAs on Gold and major forex pairs — XAUUSD, AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF & AUDCAD.
İnceleme yok
2025.11.12 19:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.