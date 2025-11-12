- Büyüme
İşlemler:
739
Kârla kapanan işlemler:
619 (83.76%)
Zararla kapanan işlemler:
120 (16.24%)
En iyi işlem:
290.14 EUR
En kötü işlem:
-2 380.51 EUR
Brüt kâr:
17 629.94 EUR (122 747 pips)
Brüt zarar:
-12 448.84 EUR (69 581 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
63 (444.00 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
2 323.25 EUR (29)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.12%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
96
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.08
Alış işlemleri:
443 (59.95%)
Satış işlemleri:
296 (40.05%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
7.01 EUR
Ortalama kâr:
28.48 EUR
Ortalama zarar:
-103.74 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-161.44 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 557.26 EUR (2)
Aylık büyüme:
19.54%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 EUR
Maksimum:
4 791.27 EUR (58.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.60% (4 794.72 EUR)
Varlığa göre:
2.46% (314.86 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|418
|GBPUSD-ECN
|74
|AUDUSD-ECN
|54
|EURUSD-ECN
|53
|USOUSD-ECN
|42
|USDCHF-ECN
|33
|AUDCAD-ECN
|28
|EURAUD-ECN
|18
|USDCAD-ECN
|13
|BTCUSD
|6
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD-ECN
|1.9K
|GBPUSD-ECN
|530
|AUDUSD-ECN
|513
|EURUSD-ECN
|650
|USOUSD-ECN
|1.6K
|USDCHF-ECN
|457
|AUDCAD-ECN
|180
|EURAUD-ECN
|111
|USDCAD-ECN
|52
|BTCUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD-ECN
|6.8K
|GBPUSD-ECN
|2.9K
|AUDUSD-ECN
|2.8K
|EURUSD-ECN
|3.5K
|USOUSD-ECN
|5.6K
|USDCHF-ECN
|2K
|AUDCAD-ECN
|2.1K
|EURAUD-ECN
|1.4K
|USDCAD-ECN
|824
|BTCUSD
|25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +290.14 EUR
En kötü işlem: -2 381 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +444.00 EUR
Maksimum ardışık zarar: -161.44 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Semi-Automated trading with multiple EAs on Gold and major forex pairs — XAUUSD, AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF & AUDCAD.
