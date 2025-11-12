- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
739
Profit Trade:
619 (83.76%)
Loss Trade:
120 (16.24%)
Best Trade:
290.14 EUR
Worst Trade:
-2 380.51 EUR
Profitto lordo:
17 629.94 EUR (122 747 pips)
Perdita lorda:
-12 448.84 EUR (69 581 pips)
Vincite massime consecutive:
63 (444.00 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2 323.25 EUR (29)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.12%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
96
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.08
Long Trade:
443 (59.95%)
Short Trade:
296 (40.05%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
7.01 EUR
Profitto medio:
28.48 EUR
Perdita media:
-103.74 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-161.44 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 557.26 EUR (2)
Crescita mensile:
19.54%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 EUR
Massimale:
4 791.27 EUR (58.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.60% (4 794.72 EUR)
Per equità:
2.25% (287.72 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|418
|GBPUSD-ECN
|74
|AUDUSD-ECN
|54
|EURUSD-ECN
|53
|USOUSD-ECN
|42
|USDCHF-ECN
|33
|AUDCAD-ECN
|28
|EURAUD-ECN
|18
|USDCAD-ECN
|13
|BTCUSD
|6
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-ECN
|1.9K
|GBPUSD-ECN
|530
|AUDUSD-ECN
|513
|EURUSD-ECN
|650
|USOUSD-ECN
|1.6K
|USDCHF-ECN
|457
|AUDCAD-ECN
|180
|EURAUD-ECN
|111
|USDCAD-ECN
|52
|BTCUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-ECN
|6.8K
|GBPUSD-ECN
|2.9K
|AUDUSD-ECN
|2.8K
|EURUSD-ECN
|3.5K
|USOUSD-ECN
|5.6K
|USDCHF-ECN
|2K
|AUDCAD-ECN
|2.1K
|EURAUD-ECN
|1.4K
|USDCAD-ECN
|824
|BTCUSD
|25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +290.14 EUR
Worst Trade: -2 381 EUR
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +444.00 EUR
Massima perdita consecutiva: -161.44 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeSmart-Server01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|25.00 × 1
Semi-Automated trading with multiple EAs on Gold and major forex pairs — XAUUSD, AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF & AUDCAD.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
72%
0
0
USD
USD
13K
EUR
EUR
9
71%
739
83%
100%
1.41
7.01
EUR
EUR
31%
1:500