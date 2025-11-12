SegnaliSezioni
Luca Barone

LUBOTFX

Luca Barone
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 72%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
739
Profit Trade:
619 (83.76%)
Loss Trade:
120 (16.24%)
Best Trade:
290.14 EUR
Worst Trade:
-2 380.51 EUR
Profitto lordo:
17 629.94 EUR (122 747 pips)
Perdita lorda:
-12 448.84 EUR (69 581 pips)
Vincite massime consecutive:
63 (444.00 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2 323.25 EUR (29)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.12%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
96
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.08
Long Trade:
443 (59.95%)
Short Trade:
296 (40.05%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
7.01 EUR
Profitto medio:
28.48 EUR
Perdita media:
-103.74 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-161.44 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 557.26 EUR (2)
Crescita mensile:
19.54%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 EUR
Massimale:
4 791.27 EUR (58.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.60% (4 794.72 EUR)
Per equità:
2.25% (287.72 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-ECN 418
GBPUSD-ECN 74
AUDUSD-ECN 54
EURUSD-ECN 53
USOUSD-ECN 42
USDCHF-ECN 33
AUDCAD-ECN 28
EURAUD-ECN 18
USDCAD-ECN 13
BTCUSD 6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-ECN 1.9K
GBPUSD-ECN 530
AUDUSD-ECN 513
EURUSD-ECN 650
USOUSD-ECN 1.6K
USDCHF-ECN 457
AUDCAD-ECN 180
EURAUD-ECN 111
USDCAD-ECN 52
BTCUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-ECN 6.8K
GBPUSD-ECN 2.9K
AUDUSD-ECN 2.8K
EURUSD-ECN 3.5K
USOUSD-ECN 5.6K
USDCHF-ECN 2K
AUDCAD-ECN 2.1K
EURAUD-ECN 1.4K
USDCAD-ECN 824
BTCUSD 25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +290.14 EUR
Worst Trade: -2 381 EUR
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +444.00 EUR
Massima perdita consecutiva: -161.44 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeSmart-Server01
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
25.00 × 1
Semi-Automated trading with multiple EAs on Gold and major forex pairs — XAUUSD, AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF & AUDCAD.
Non ci sono recensioni
2025.11.12 19:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
