Trades insgesamt:
1 130
Gewinntrades:
952 (84.24%)
Verlusttrades:
178 (15.75%)
Bester Trade:
290.14 EUR
Schlechtester Trade:
-2 380.51 EUR
Bruttoprofit:
23 695.05 EUR (726 433 pips)
Bruttoverlust:
-15 389.54 EUR (455 272 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
63 (444.00 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 323.25 EUR (29)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
88.90%
Max deposit load:
5.54%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
30
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
1.73
Long-Positionen:
698 (61.77%)
Short-Positionen:
432 (38.23%)
Profit-Faktor:
1.54
Mathematische Gewinnerwartung:
7.35 EUR
Durchschnittlicher Profit:
24.89 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-86.46 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-161.44 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 557.26 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
4.95%
Jahresprognose:
60.06%
Algo-Trading:
66%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.03 EUR
Maximaler:
4 791.27 EUR (58.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
30.60% (4 794.72 EUR)
Kapital:
7.99% (1 021.50 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|559
|GBPUSD-ECN
|106
|AUDUSD-ECN
|84
|EURUSD-ECN
|81
|USOUSD-ECN
|77
|AUDCAD-ECN
|71
|USDCHF-ECN
|64
|BTCUSD
|45
|EURAUD-ECN
|22
|USDCAD-ECN
|20
|GBPJPY-ECN
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD-ECN
|3.1K
|GBPUSD-ECN
|1.4K
|AUDUSD-ECN
|371
|EURUSD-ECN
|583
|USOUSD-ECN
|1.8K
|AUDCAD-ECN
|1.2K
|USDCHF-ECN
|1K
|BTCUSD
|-272
|EURAUD-ECN
|133
|USDCAD-ECN
|94
|GBPJPY-ECN
|0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD-ECN
|22K
|GBPUSD-ECN
|5.4K
|AUDUSD-ECN
|91
|EURUSD-ECN
|4.1K
|USOUSD-ECN
|7.3K
|AUDCAD-ECN
|5.5K
|USDCHF-ECN
|3.1K
|BTCUSD
|221K
|EURAUD-ECN
|1.7K
|USDCAD-ECN
|1.5K
|GBPJPY-ECN
|7
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +290.14 EUR
Schlechtester Trade: -2 381 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 29
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +444.00 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -161.44 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
TradeSmart-Server01
|0.00 × 1
Exness-MT5Real24
|0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
Exness-MT5Real31
|0.00 × 146
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.18 × 254
VTMarkets-Live 2
|4.57 × 7
Semi-Automated trading with multiple EAs on Gold and major forex pairs — XAUUSD, BTCUSD, AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF & AUDCAD.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
999 USD pro Monat
118%
0
0
USD
USD
13K
EUR
EUR
15
66%
1 130
84%
89%
1.53
7.35
EUR
EUR
31%
1:500