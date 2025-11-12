SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / LUBOTFX
Luca Barone

LUBOTFX

Luca Barone
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
15 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 118%
VTMarkets-Live 2
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 130
Gewinntrades:
952 (84.24%)
Verlusttrades:
178 (15.75%)
Bester Trade:
290.14 EUR
Schlechtester Trade:
-2 380.51 EUR
Bruttoprofit:
23 695.05 EUR (726 433 pips)
Bruttoverlust:
-15 389.54 EUR (455 272 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
63 (444.00 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 323.25 EUR (29)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
88.90%
Max deposit load:
5.54%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
30
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
1.73
Long-Positionen:
698 (61.77%)
Short-Positionen:
432 (38.23%)
Profit-Faktor:
1.54
Mathematische Gewinnerwartung:
7.35 EUR
Durchschnittlicher Profit:
24.89 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-86.46 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-161.44 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 557.26 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
4.95%
Jahresprognose:
60.06%
Algo-Trading:
66%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.03 EUR
Maximaler:
4 791.27 EUR (58.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
30.60% (4 794.72 EUR)
Kapital:
7.99% (1 021.50 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD-ECN 559
GBPUSD-ECN 106
AUDUSD-ECN 84
EURUSD-ECN 81
USOUSD-ECN 77
AUDCAD-ECN 71
USDCHF-ECN 64
BTCUSD 45
EURAUD-ECN 22
USDCAD-ECN 20
GBPJPY-ECN 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD-ECN 3.1K
GBPUSD-ECN 1.4K
AUDUSD-ECN 371
EURUSD-ECN 583
USOUSD-ECN 1.8K
AUDCAD-ECN 1.2K
USDCHF-ECN 1K
BTCUSD -272
EURAUD-ECN 133
USDCAD-ECN 94
GBPJPY-ECN 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD-ECN 22K
GBPUSD-ECN 5.4K
AUDUSD-ECN 91
EURUSD-ECN 4.1K
USOUSD-ECN 7.3K
AUDCAD-ECN 5.5K
USDCHF-ECN 3.1K
BTCUSD 221K
EURAUD-ECN 1.7K
USDCAD-ECN 1.5K
GBPJPY-ECN 7
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +290.14 EUR
Schlechtester Trade: -2 381 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 29
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +444.00 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -161.44 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TradeSmart-Server01
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 146
CapitalPointTrading-MT5-4
0.18 × 254
VTMarkets-Live 2
4.57 × 7
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Semi-Automated trading with multiple EAs on Gold and major forex pairs — XAUUSD, BTCUSDAUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF & AUDCAD.
Keine Bewertungen
2025.11.24 22:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 19:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
LUBOTFX
999 USD pro Monat
118%
0
0
USD
13K
EUR
15
66%
1 130
84%
89%
1.53
7.35
EUR
31%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.