SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / LUBOTFX
Luca Barone

LUBOTFX

Luca Barone
0 comentarios
Fiabilidad
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 117%
VTMarkets-Live 2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 128
Transacciones Rentables:
951 (84.30%)
Transacciones Irrentables:
177 (15.69%)
Mejor transacción:
290.14 EUR
Peor transacción:
-2 380.51 EUR
Beneficio Bruto:
23 494.85 EUR (726 235 pips)
Pérdidas Brutas:
-15 271.86 EUR (455 015 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
63 (444.00 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
2 323.25 EUR (29)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
87.90%
Carga máxima del depósito:
5.54%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
35
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
1.72
Transacciones Largas:
698 (61.88%)
Transacciones Cortas:
430 (38.12%)
Factor de Beneficio:
1.54
Beneficio Esperado:
7.29 EUR
Beneficio medio:
24.71 EUR
Pérdidas medias:
-86.28 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-161.44 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 557.26 EUR (2)
Crecimiento al mes:
6.07%
Pronóstico anual:
75.43%
Trading algorítmico:
66%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.03 EUR
Máxima:
4 791.27 EUR (58.19%)
Reducción relativa:
De balance:
30.60% (4 794.72 EUR)
De fondos:
7.99% (1 021.50 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD-ECN 559
GBPUSD-ECN 106
AUDUSD-ECN 84
EURUSD-ECN 81
USOUSD-ECN 77
AUDCAD-ECN 69
USDCHF-ECN 64
BTCUSD 45
EURAUD-ECN 22
USDCAD-ECN 20
GBPJPY-ECN 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD-ECN 3.1K
GBPUSD-ECN 1.4K
AUDUSD-ECN 371
EURUSD-ECN 583
USOUSD-ECN 1.8K
AUDCAD-ECN 1.1K
USDCHF-ECN 1K
BTCUSD -272
EURAUD-ECN 133
USDCAD-ECN 94
GBPJPY-ECN 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD-ECN 22K
GBPUSD-ECN 5.4K
AUDUSD-ECN 91
EURUSD-ECN 4.1K
USOUSD-ECN 7.3K
AUDCAD-ECN 5.5K
USDCHF-ECN 3.1K
BTCUSD 221K
EURAUD-ECN 1.7K
USDCAD-ECN 1.5K
GBPJPY-ECN 7
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +290.14 EUR
Peor transacción: -2 381 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 29
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +444.00 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -161.44 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TradeSmart-Server01
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 146
CapitalPointTrading-MT5-4
0.20 × 229
VTMarkets-Live 2
4.57 × 7
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Semi-Automated trading with multiple EAs on Gold and major forex pairs — XAUUSD, BTCUSDAUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF & AUDCAD.
No hay comentarios
2025.11.24 22:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 19:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
LUBOTFX
999 USD al mes
117%
0
0
USD
13K
EUR
15
66%
1 128
84%
88%
1.53
7.29
EUR
31%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.