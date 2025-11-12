- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 128
Transacciones Rentables:
951 (84.30%)
Transacciones Irrentables:
177 (15.69%)
Mejor transacción:
290.14 EUR
Peor transacción:
-2 380.51 EUR
Beneficio Bruto:
23 494.85 EUR (726 235 pips)
Pérdidas Brutas:
-15 271.86 EUR (455 015 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
63 (444.00 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
2 323.25 EUR (29)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
87.90%
Carga máxima del depósito:
5.54%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
35
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
1.72
Transacciones Largas:
698 (61.88%)
Transacciones Cortas:
430 (38.12%)
Factor de Beneficio:
1.54
Beneficio Esperado:
7.29 EUR
Beneficio medio:
24.71 EUR
Pérdidas medias:
-86.28 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-161.44 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 557.26 EUR (2)
Crecimiento al mes:
6.07%
Pronóstico anual:
75.43%
Trading algorítmico:
66%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.03 EUR
Máxima:
4 791.27 EUR (58.19%)
Reducción relativa:
De balance:
30.60% (4 794.72 EUR)
De fondos:
7.99% (1 021.50 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|559
|GBPUSD-ECN
|106
|AUDUSD-ECN
|84
|EURUSD-ECN
|81
|USOUSD-ECN
|77
|AUDCAD-ECN
|69
|USDCHF-ECN
|64
|BTCUSD
|45
|EURAUD-ECN
|22
|USDCAD-ECN
|20
|GBPJPY-ECN
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD-ECN
|3.1K
|GBPUSD-ECN
|1.4K
|AUDUSD-ECN
|371
|EURUSD-ECN
|583
|USOUSD-ECN
|1.8K
|AUDCAD-ECN
|1.1K
|USDCHF-ECN
|1K
|BTCUSD
|-272
|EURAUD-ECN
|133
|USDCAD-ECN
|94
|GBPJPY-ECN
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD-ECN
|22K
|GBPUSD-ECN
|5.4K
|AUDUSD-ECN
|91
|EURUSD-ECN
|4.1K
|USOUSD-ECN
|7.3K
|AUDCAD-ECN
|5.5K
|USDCHF-ECN
|3.1K
|BTCUSD
|221K
|EURAUD-ECN
|1.7K
|USDCAD-ECN
|1.5K
|GBPJPY-ECN
|7
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +290.14 EUR
Peor transacción: -2 381 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 29
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +444.00 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -161.44 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TradeSmart-Server01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 146
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.20 × 229
|
VTMarkets-Live 2
|4.57 × 7
Semi-Automated trading with multiple EAs on Gold and major forex pairs — XAUUSD, BTCUSD, AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF & AUDCAD.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
999 USD al mes
117%
0
0
USD
USD
13K
EUR
EUR
15
66%
1 128
84%
88%
1.53
7.29
EUR
EUR
31%
1:500