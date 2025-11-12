信号部分
Luca Barone

LUBOTFX

Luca Barone
可靠性
15
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2025 117%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 128
盈利交易:
951 (84.30%)
亏损交易:
177 (15.69%)
最好交易:
290.14 EUR
最差交易:
-2 380.51 EUR
毛利:
23 494.85 EUR (726 235 pips)
毛利亏损:
-15 271.86 EUR (455 015 pips)
最大连续赢利:
63 (444.00 EUR)
最大连续盈利:
2 323.25 EUR (29)
夏普比率:
0.12
交易活动:
87.90%
最大入金加载:
5.54%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
35
平均持有时间:
8 小时
采收率:
1.72
长期交易:
698 (61.88%)
短期交易:
430 (38.12%)
利润因子:
1.54
预期回报:
7.29 EUR
平均利润:
24.71 EUR
平均损失:
-86.28 EUR
最大连续失误:
6 (-161.44 EUR)
最大连续亏损:
-2 557.26 EUR (2)
每月增长:
6.80%
年度预测:
82.54%
算法交易:
66%
结余跌幅:
绝对:
0.03 EUR
最大值:
4 791.27 EUR (58.19%)
相对跌幅:
结余:
30.60% (4 794.72 EUR)
净值:
7.99% (1 021.50 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD-ECN 559
GBPUSD-ECN 106
AUDUSD-ECN 84
EURUSD-ECN 81
USOUSD-ECN 77
AUDCAD-ECN 69
USDCHF-ECN 64
BTCUSD 45
EURAUD-ECN 22
USDCAD-ECN 20
GBPJPY-ECN 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD-ECN 3.1K
GBPUSD-ECN 1.4K
AUDUSD-ECN 371
EURUSD-ECN 583
USOUSD-ECN 1.8K
AUDCAD-ECN 1.1K
USDCHF-ECN 1K
BTCUSD -272
EURAUD-ECN 133
USDCAD-ECN 94
GBPJPY-ECN 0
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD-ECN 22K
GBPUSD-ECN 5.4K
AUDUSD-ECN 91
EURUSD-ECN 4.1K
USOUSD-ECN 7.3K
AUDCAD-ECN 5.5K
USDCHF-ECN 3.1K
BTCUSD 221K
EURAUD-ECN 1.7K
USDCAD-ECN 1.5K
GBPJPY-ECN 7
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +290.14 EUR
最差交易: -2 381 EUR
最大连续赢利: 29
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +444.00 EUR
最大连续亏损: -161.44 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TradeSmart-Server01
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 146
CapitalPointTrading-MT5-4
0.20 × 223
VTMarkets-Live 2
4.57 × 7
Semi-Automated trading with multiple EAs on Gold and major forex pairs — XAUUSD, BTCUSDAUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF & AUDCAD.
没有评论
2025.11.24 22:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 19:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
