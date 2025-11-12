- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 128
盈利交易:
951 (84.30%)
亏损交易:
177 (15.69%)
最好交易:
290.14 EUR
最差交易:
-2 380.51 EUR
毛利:
23 494.85 EUR (726 235 pips)
毛利亏损:
-15 271.86 EUR (455 015 pips)
最大连续赢利:
63 (444.00 EUR)
最大连续盈利:
2 323.25 EUR (29)
夏普比率:
0.12
交易活动:
87.90%
最大入金加载:
5.54%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
35
平均持有时间:
8 小时
采收率:
1.72
长期交易:
698 (61.88%)
短期交易:
430 (38.12%)
利润因子:
1.54
预期回报:
7.29 EUR
平均利润:
24.71 EUR
平均损失:
-86.28 EUR
最大连续失误:
6 (-161.44 EUR)
最大连续亏损:
-2 557.26 EUR (2)
每月增长:
6.80%
年度预测:
82.54%
算法交易:
66%
结余跌幅:
绝对:
0.03 EUR
最大值:
4 791.27 EUR (58.19%)
相对跌幅:
结余:
30.60% (4 794.72 EUR)
净值:
7.99% (1 021.50 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|559
|GBPUSD-ECN
|106
|AUDUSD-ECN
|84
|EURUSD-ECN
|81
|USOUSD-ECN
|77
|AUDCAD-ECN
|69
|USDCHF-ECN
|64
|BTCUSD
|45
|EURAUD-ECN
|22
|USDCAD-ECN
|20
|GBPJPY-ECN
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-ECN
|3.1K
|GBPUSD-ECN
|1.4K
|AUDUSD-ECN
|371
|EURUSD-ECN
|583
|USOUSD-ECN
|1.8K
|AUDCAD-ECN
|1.1K
|USDCHF-ECN
|1K
|BTCUSD
|-272
|EURAUD-ECN
|133
|USDCAD-ECN
|94
|GBPJPY-ECN
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-ECN
|22K
|GBPUSD-ECN
|5.4K
|AUDUSD-ECN
|91
|EURUSD-ECN
|4.1K
|USOUSD-ECN
|7.3K
|AUDCAD-ECN
|5.5K
|USDCHF-ECN
|3.1K
|BTCUSD
|221K
|EURAUD-ECN
|1.7K
|USDCAD-ECN
|1.5K
|GBPJPY-ECN
|7
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +290.14 EUR
最差交易: -2 381 EUR
最大连续赢利: 29
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +444.00 EUR
最大连续亏损: -161.44 EUR
Semi-Automated trading with multiple EAs on Gold and major forex pairs — XAUUSD, BTCUSD, AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF & AUDCAD.
