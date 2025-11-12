- Прирост
Всего трейдов:
1 123
Прибыльных трейдов:
947 (84.32%)
Убыточных трейдов:
176 (15.67%)
Лучший трейд:
290.14 EUR
Худший трейд:
-2 380.51 EUR
Общая прибыль:
23 448.32 EUR (725 309 pips)
Общий убыток:
-15 262.61 EUR (454 852 pips)
Макс. серия выигрышей:
63 (444.00 EUR)
Макс. прибыль в серии:
2 323.25 EUR (29)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
87.90%
Макс. загрузка депозита:
5.54%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
1.71
Длинных трейдов:
693 (61.71%)
Коротких трейдов:
430 (38.29%)
Профит фактор:
1.54
Мат. ожидание:
7.29 EUR
Средняя прибыль:
24.76 EUR
Средний убыток:
-86.72 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-161.44 EUR)
Макс. убыток в серии:
-2 557.26 EUR (2)
Прирост в месяц:
10.93%
Годовой прогноз:
132.64%
Алготрейдинг:
66%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 EUR
Максимальная:
4 791.27 EUR (58.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.60% (4 794.72 EUR)
По эквити:
7.99% (1 021.50 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|554
|GBPUSD-ECN
|106
|AUDUSD-ECN
|84
|EURUSD-ECN
|81
|USOUSD-ECN
|77
|AUDCAD-ECN
|69
|USDCHF-ECN
|64
|BTCUSD
|45
|EURAUD-ECN
|22
|USDCAD-ECN
|20
|GBPJPY-ECN
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-ECN
|3.1K
|GBPUSD-ECN
|1.4K
|AUDUSD-ECN
|371
|EURUSD-ECN
|583
|USOUSD-ECN
|1.8K
|AUDCAD-ECN
|1.1K
|USDCHF-ECN
|1K
|BTCUSD
|-272
|EURAUD-ECN
|133
|USDCAD-ECN
|94
|GBPJPY-ECN
|0
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-ECN
|21K
|GBPUSD-ECN
|5.4K
|AUDUSD-ECN
|91
|EURUSD-ECN
|4.1K
|USOUSD-ECN
|7.3K
|AUDCAD-ECN
|5.5K
|USDCHF-ECN
|3.1K
|BTCUSD
|221K
|EURAUD-ECN
|1.7K
|USDCAD-ECN
|1.5K
|GBPJPY-ECN
|7
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +290.14 EUR
Худший трейд: -2 381 EUR
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +444.00 EUR
Макс. убыток в серии: -161.44 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Semi-Automated trading with multiple EAs on Gold and major forex pairs — XAUUSD, BTCUSD, AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF & AUDCAD.
Нет отзывов
