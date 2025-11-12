СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / LUBOTFX
Luca Barone

LUBOTFX

Luca Barone
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 116%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 123
Прибыльных трейдов:
947 (84.32%)
Убыточных трейдов:
176 (15.67%)
Лучший трейд:
290.14 EUR
Худший трейд:
-2 380.51 EUR
Общая прибыль:
23 448.32 EUR (725 309 pips)
Общий убыток:
-15 262.61 EUR (454 852 pips)
Макс. серия выигрышей:
63 (444.00 EUR)
Макс. прибыль в серии:
2 323.25 EUR (29)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
87.90%
Макс. загрузка депозита:
5.54%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
1.71
Длинных трейдов:
693 (61.71%)
Коротких трейдов:
430 (38.29%)
Профит фактор:
1.54
Мат. ожидание:
7.29 EUR
Средняя прибыль:
24.76 EUR
Средний убыток:
-86.72 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-161.44 EUR)
Макс. убыток в серии:
-2 557.26 EUR (2)
Прирост в месяц:
10.93%
Годовой прогноз:
132.64%
Алготрейдинг:
66%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 EUR
Максимальная:
4 791.27 EUR (58.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.60% (4 794.72 EUR)
По эквити:
7.99% (1 021.50 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-ECN 554
GBPUSD-ECN 106
AUDUSD-ECN 84
EURUSD-ECN 81
USOUSD-ECN 77
AUDCAD-ECN 69
USDCHF-ECN 64
BTCUSD 45
EURAUD-ECN 22
USDCAD-ECN 20
GBPJPY-ECN 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-ECN 3.1K
GBPUSD-ECN 1.4K
AUDUSD-ECN 371
EURUSD-ECN 583
USOUSD-ECN 1.8K
AUDCAD-ECN 1.1K
USDCHF-ECN 1K
BTCUSD -272
EURAUD-ECN 133
USDCAD-ECN 94
GBPJPY-ECN 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-ECN 21K
GBPUSD-ECN 5.4K
AUDUSD-ECN 91
EURUSD-ECN 4.1K
USOUSD-ECN 7.3K
AUDCAD-ECN 5.5K
USDCHF-ECN 3.1K
BTCUSD 221K
EURAUD-ECN 1.7K
USDCAD-ECN 1.5K
GBPJPY-ECN 7
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +290.14 EUR
Худший трейд: -2 381 EUR
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +444.00 EUR
Макс. убыток в серии: -161.44 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeSmart-Server01
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 146
CapitalPointTrading-MT5-4
0.22 × 205
VTMarkets-Live 2
4.57 × 7
Semi-Automated trading with multiple EAs on Gold and major forex pairs — XAUUSD, BTCUSDAUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF & AUDCAD.
Нет отзывов
2025.11.24 22:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 19:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
