Negociações:
1 128
Negociações com lucro:
951 (84.30%)
Negociações com perda:
177 (15.69%)
Melhor negociação:
290.14 EUR
Pior negociação:
-2 380.51 EUR
Lucro bruto:
23 494.85 EUR (726 235 pips)
Perda bruta:
-15 271.86 EUR (455 015 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
63 (444.00 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
2 323.25 EUR (29)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
87.90%
Depósito máximo carregado:
5.54%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
1.72
Negociações longas:
698 (61.88%)
Negociações curtas:
430 (38.12%)
Fator de lucro:
1.54
Valor esperado:
7.29 EUR
Lucro médio:
24.71 EUR
Perda média:
-86.28 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-161.44 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-2 557.26 EUR (2)
Crescimento mensal:
6.07%
Previsão anual:
75.43%
Algotrading:
66%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.03 EUR
Máximo:
4 791.27 EUR (58.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.60% (4 794.72 EUR)
Pelo Capital Líquido:
7.99% (1 021.50 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|559
|GBPUSD-ECN
|106
|AUDUSD-ECN
|84
|EURUSD-ECN
|81
|USOUSD-ECN
|77
|AUDCAD-ECN
|69
|USDCHF-ECN
|64
|BTCUSD
|45
|EURAUD-ECN
|22
|USDCAD-ECN
|20
|GBPJPY-ECN
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD-ECN
|3.1K
|GBPUSD-ECN
|1.4K
|AUDUSD-ECN
|371
|EURUSD-ECN
|583
|USOUSD-ECN
|1.8K
|AUDCAD-ECN
|1.1K
|USDCHF-ECN
|1K
|BTCUSD
|-272
|EURAUD-ECN
|133
|USDCAD-ECN
|94
|GBPJPY-ECN
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD-ECN
|22K
|GBPUSD-ECN
|5.4K
|AUDUSD-ECN
|91
|EURUSD-ECN
|4.1K
|USOUSD-ECN
|7.3K
|AUDCAD-ECN
|5.5K
|USDCHF-ECN
|3.1K
|BTCUSD
|221K
|EURAUD-ECN
|1.7K
|USDCAD-ECN
|1.5K
|GBPJPY-ECN
|7
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TradeSmart-Server01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 146
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.20 × 229
|
VTMarkets-Live 2
|4.57 × 7
Semi-Automated trading with multiple EAs on Gold and major forex pairs — XAUUSD, BTCUSD, AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF & AUDCAD.
Sem comentários
