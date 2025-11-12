SinaisSeções
Luca Barone

LUBOTFX

Luca Barone
Confiabilidade
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 117%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 128
Negociações com lucro:
951 (84.30%)
Negociações com perda:
177 (15.69%)
Melhor negociação:
290.14 EUR
Pior negociação:
-2 380.51 EUR
Lucro bruto:
23 494.85 EUR (726 235 pips)
Perda bruta:
-15 271.86 EUR (455 015 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
63 (444.00 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
2 323.25 EUR (29)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
87.90%
Depósito máximo carregado:
5.54%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
1.72
Negociações longas:
698 (61.88%)
Negociações curtas:
430 (38.12%)
Fator de lucro:
1.54
Valor esperado:
7.29 EUR
Lucro médio:
24.71 EUR
Perda média:
-86.28 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-161.44 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-2 557.26 EUR (2)
Crescimento mensal:
6.07%
Previsão anual:
75.43%
Algotrading:
66%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.03 EUR
Máximo:
4 791.27 EUR (58.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.60% (4 794.72 EUR)
Pelo Capital Líquido:
7.99% (1 021.50 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD-ECN 559
GBPUSD-ECN 106
AUDUSD-ECN 84
EURUSD-ECN 81
USOUSD-ECN 77
AUDCAD-ECN 69
USDCHF-ECN 64
BTCUSD 45
EURAUD-ECN 22
USDCAD-ECN 20
GBPJPY-ECN 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD-ECN 3.1K
GBPUSD-ECN 1.4K
AUDUSD-ECN 371
EURUSD-ECN 583
USOUSD-ECN 1.8K
AUDCAD-ECN 1.1K
USDCHF-ECN 1K
BTCUSD -272
EURAUD-ECN 133
USDCAD-ECN 94
GBPJPY-ECN 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD-ECN 22K
GBPUSD-ECN 5.4K
AUDUSD-ECN 91
EURUSD-ECN 4.1K
USOUSD-ECN 7.3K
AUDCAD-ECN 5.5K
USDCHF-ECN 3.1K
BTCUSD 221K
EURAUD-ECN 1.7K
USDCAD-ECN 1.5K
GBPJPY-ECN 7
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +290.14 EUR
Pior negociação: -2 381 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 29
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +444.00 EUR
Máxima perda consecutiva: -161.44 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TradeSmart-Server01
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 146
CapitalPointTrading-MT5-4
0.20 × 229
VTMarkets-Live 2
4.57 × 7
Semi-Automated trading with multiple EAs on Gold and major forex pairs — XAUUSD, BTCUSDAUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF & AUDCAD.
Sem comentários
2025.11.24 22:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 19:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
