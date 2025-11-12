SignauxSections
Luca Barone

LUBOTFX

Luca Barone
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 72%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
739
Bénéfice trades:
619 (83.76%)
Perte trades:
120 (16.24%)
Meilleure transaction:
290.14 EUR
Pire transaction:
-2 380.51 EUR
Bénéfice brut:
17 629.94 EUR (122 747 pips)
Perte brute:
-12 448.84 EUR (69 581 pips)
Gains consécutifs maximales:
63 (444.00 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
2 323.25 EUR (29)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.12%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
96
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
1.08
Longs trades:
443 (59.95%)
Courts trades:
296 (40.05%)
Facteur de profit:
1.42
Rendement attendu:
7.01 EUR
Bénéfice moyen:
28.48 EUR
Perte moyenne:
-103.74 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-161.44 EUR)
Perte consécutive maximale:
-2 557.26 EUR (2)
Croissance mensuelle:
19.54%
Algo trading:
71%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.03 EUR
Maximal:
4 791.27 EUR (58.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.60% (4 794.72 EUR)
Par fonds propres:
2.46% (314.86 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-ECN 418
GBPUSD-ECN 74
AUDUSD-ECN 54
EURUSD-ECN 53
USOUSD-ECN 42
USDCHF-ECN 33
AUDCAD-ECN 28
EURAUD-ECN 18
USDCAD-ECN 13
BTCUSD 6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-ECN 1.9K
GBPUSD-ECN 530
AUDUSD-ECN 513
EURUSD-ECN 650
USOUSD-ECN 1.6K
USDCHF-ECN 457
AUDCAD-ECN 180
EURAUD-ECN 111
USDCAD-ECN 52
BTCUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-ECN 6.8K
GBPUSD-ECN 2.9K
AUDUSD-ECN 2.8K
EURUSD-ECN 3.5K
USOUSD-ECN 5.6K
USDCHF-ECN 2K
AUDCAD-ECN 2.1K
EURAUD-ECN 1.4K
USDCAD-ECN 824
BTCUSD 25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +290.14 EUR
Pire transaction: -2 381 EUR
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +444.00 EUR
Perte consécutive maximale: -161.44 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeSmart-Server01
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
25.00 × 1
Semi-Automated trading with multiple EAs on Gold and major forex pairs — XAUUSD, AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF & AUDCAD.
Aucun avis
2025.11.12 19:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
