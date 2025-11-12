- 자본
트레이드:
1 176
이익 거래:
995 (84.60%)
손실 거래:
181 (15.39%)
최고의 거래:
290.14 EUR
최악의 거래:
-2 380.51 EUR
총 수익:
24 149.28 EUR (731 681 pips)
총 손실:
-15 421.97 EUR (455 384 pips)
연속 최대 이익:
63 (444.00 EUR)
연속 최대 이익:
2 323.25 EUR (29)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
90.11%
최대 입금량:
5.54%
최근 거래:
3 분 전
주별 거래 수:
47
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
1.82
롱(주식매수):
739 (62.84%)
숏(주식차입매도):
437 (37.16%)
수익 요인:
1.57
기대수익:
7.42 EUR
평균 이익:
24.27 EUR
평균 손실:
-85.20 EUR
연속 최대 손실:
6 (-161.44 EUR)
연속 최대 손실:
-2 557.26 EUR (2)
월별 성장률:
10.18%
연간 예측:
123.57%
Algo 트레이딩:
67%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.03 EUR
최대한의:
4 791.27 EUR (58.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.60% (4 794.72 EUR)
자본금별:
9.18% (1 129.56 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|597
|GBPUSD-ECN
|106
|AUDUSD-ECN
|84
|EURUSD-ECN
|81
|USOUSD-ECN
|77
|AUDCAD-ECN
|77
|USDCHF-ECN
|65
|BTCUSD
|45
|EURAUD-ECN
|22
|USDCAD-ECN
|20
|GBPJPY-ECN
|1
|EURCHF-ECN
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD-ECN
|3.5K
|GBPUSD-ECN
|1.4K
|AUDUSD-ECN
|371
|EURUSD-ECN
|583
|USOUSD-ECN
|1.8K
|AUDCAD-ECN
|1.3K
|USDCHF-ECN
|1K
|BTCUSD
|-272
|EURAUD-ECN
|133
|USDCAD-ECN
|94
|GBPJPY-ECN
|0
|EURCHF-ECN
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD-ECN
|27K
|GBPUSD-ECN
|5.4K
|AUDUSD-ECN
|91
|EURUSD-ECN
|4.1K
|USOUSD-ECN
|7.3K
|AUDCAD-ECN
|6K
|USDCHF-ECN
|3.1K
|BTCUSD
|221K
|EURAUD-ECN
|1.7K
|USDCAD-ECN
|1.5K
|GBPJPY-ECN
|7
|EURCHF-ECN
|60
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +290.14 EUR
최악의 거래: -2 381 EUR
연속 최대 이익: 29
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +444.00 EUR
연속 최대 손실: -161.44 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Semi-Automated trading with multiple EAs on Gold and major forex pairs — XAUUSD, BTCUSD, AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF & AUDCAD.
리뷰 없음
