Luca Barone

LUBOTFX

Luca Barone
0 리뷰
안정성
17
0 / 0 USD
월별 999 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 126%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 176
이익 거래:
995 (84.60%)
손실 거래:
181 (15.39%)
최고의 거래:
290.14 EUR
최악의 거래:
-2 380.51 EUR
총 수익:
24 149.28 EUR (731 681 pips)
총 손실:
-15 421.97 EUR (455 384 pips)
연속 최대 이익:
63 (444.00 EUR)
연속 최대 이익:
2 323.25 EUR (29)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
90.11%
최대 입금량:
5.54%
최근 거래:
3 분 전
주별 거래 수:
47
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
1.82
롱(주식매수):
739 (62.84%)
숏(주식차입매도):
437 (37.16%)
수익 요인:
1.57
기대수익:
7.42 EUR
평균 이익:
24.27 EUR
평균 손실:
-85.20 EUR
연속 최대 손실:
6 (-161.44 EUR)
연속 최대 손실:
-2 557.26 EUR (2)
월별 성장률:
10.18%
연간 예측:
123.57%
Algo 트레이딩:
67%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.03 EUR
최대한의:
4 791.27 EUR (58.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.60% (4 794.72 EUR)
자본금별:
9.18% (1 129.56 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD-ECN 597
GBPUSD-ECN 106
AUDUSD-ECN 84
EURUSD-ECN 81
USOUSD-ECN 77
AUDCAD-ECN 77
USDCHF-ECN 65
BTCUSD 45
EURAUD-ECN 22
USDCAD-ECN 20
GBPJPY-ECN 1
EURCHF-ECN 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD-ECN 3.5K
GBPUSD-ECN 1.4K
AUDUSD-ECN 371
EURUSD-ECN 583
USOUSD-ECN 1.8K
AUDCAD-ECN 1.3K
USDCHF-ECN 1K
BTCUSD -272
EURAUD-ECN 133
USDCAD-ECN 94
GBPJPY-ECN 0
EURCHF-ECN 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD-ECN 27K
GBPUSD-ECN 5.4K
AUDUSD-ECN 91
EURUSD-ECN 4.1K
USOUSD-ECN 7.3K
AUDCAD-ECN 6K
USDCHF-ECN 3.1K
BTCUSD 221K
EURAUD-ECN 1.7K
USDCAD-ECN 1.5K
GBPJPY-ECN 7
EURCHF-ECN 60
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +290.14 EUR
최악의 거래: -2 381 EUR
연속 최대 이익: 29
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +444.00 EUR
연속 최대 손실: -161.44 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TradeSmart-Server01
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 146
CapitalPointTrading-MT5-4
0.15 × 294
VTMarkets-Live 2
4.57 × 7
Semi-Automated trading with multiple EAs on Gold and major forex pairs — XAUUSD, BTCUSDAUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF & AUDCAD.
리뷰 없음
2025.11.24 22:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 19:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
