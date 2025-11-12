シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / LUBOTFX
Luca Barone

LUBOTFX

Luca Barone
レビュー0件
信頼性
15週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 117%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 128
利益トレード:
951 (84.30%)
損失トレード:
177 (15.69%)
ベストトレード:
290.14 EUR
最悪のトレード:
-2 380.51 EUR
総利益:
23 494.85 EUR (726 235 pips)
総損失:
-15 271.86 EUR (455 015 pips)
最大連続の勝ち:
63 (444.00 EUR)
最大連続利益:
2 323.25 EUR (29)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
87.90%
最大入金額:
5.54%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
35
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
1.72
長いトレード:
698 (61.88%)
短いトレード:
430 (38.12%)
プロフィットファクター:
1.54
期待されたペイオフ:
7.29 EUR
平均利益:
24.71 EUR
平均損失:
-86.28 EUR
最大連続の負け:
6 (-161.44 EUR)
最大連続損失:
-2 557.26 EUR (2)
月間成長:
6.07%
年間予想:
75.43%
アルゴリズム取引:
66%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.03 EUR
最大の:
4 791.27 EUR (58.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
30.60% (4 794.72 EUR)
エクイティによる:
7.99% (1 021.50 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD-ECN 559
GBPUSD-ECN 106
AUDUSD-ECN 84
EURUSD-ECN 81
USOUSD-ECN 77
AUDCAD-ECN 69
USDCHF-ECN 64
BTCUSD 45
EURAUD-ECN 22
USDCAD-ECN 20
GBPJPY-ECN 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD-ECN 3.1K
GBPUSD-ECN 1.4K
AUDUSD-ECN 371
EURUSD-ECN 583
USOUSD-ECN 1.8K
AUDCAD-ECN 1.1K
USDCHF-ECN 1K
BTCUSD -272
EURAUD-ECN 133
USDCAD-ECN 94
GBPJPY-ECN 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD-ECN 22K
GBPUSD-ECN 5.4K
AUDUSD-ECN 91
EURUSD-ECN 4.1K
USOUSD-ECN 7.3K
AUDCAD-ECN 5.5K
USDCHF-ECN 3.1K
BTCUSD 221K
EURAUD-ECN 1.7K
USDCAD-ECN 1.5K
GBPJPY-ECN 7
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +290.14 EUR
最悪のトレード: -2 381 EUR
最大連続の勝ち: 29
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +444.00 EUR
最大連続損失: -161.44 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TradeSmart-Server01
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 146
CapitalPointTrading-MT5-4
0.19 × 237
VTMarkets-Live 2
4.57 × 7
Semi-Automated trading with multiple EAs on Gold and major forex pairs — XAUUSD, BTCUSDAUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF & AUDCAD.
レビューなし
2025.11.24 22:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.12 19:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
