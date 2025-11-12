- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 128
利益トレード:
951 (84.30%)
損失トレード:
177 (15.69%)
ベストトレード:
290.14 EUR
最悪のトレード:
-2 380.51 EUR
総利益:
23 494.85 EUR (726 235 pips)
総損失:
-15 271.86 EUR (455 015 pips)
最大連続の勝ち:
63 (444.00 EUR)
最大連続利益:
2 323.25 EUR (29)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
87.90%
最大入金額:
5.54%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
35
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
1.72
長いトレード:
698 (61.88%)
短いトレード:
430 (38.12%)
プロフィットファクター:
1.54
期待されたペイオフ:
7.29 EUR
平均利益:
24.71 EUR
平均損失:
-86.28 EUR
最大連続の負け:
6 (-161.44 EUR)
最大連続損失:
-2 557.26 EUR (2)
月間成長:
6.07%
年間予想:
75.43%
アルゴリズム取引:
66%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.03 EUR
最大の:
4 791.27 EUR (58.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
30.60% (4 794.72 EUR)
エクイティによる:
7.99% (1 021.50 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|559
|GBPUSD-ECN
|106
|AUDUSD-ECN
|84
|EURUSD-ECN
|81
|USOUSD-ECN
|77
|AUDCAD-ECN
|69
|USDCHF-ECN
|64
|BTCUSD
|45
|EURAUD-ECN
|22
|USDCAD-ECN
|20
|GBPJPY-ECN
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD-ECN
|3.1K
|GBPUSD-ECN
|1.4K
|AUDUSD-ECN
|371
|EURUSD-ECN
|583
|USOUSD-ECN
|1.8K
|AUDCAD-ECN
|1.1K
|USDCHF-ECN
|1K
|BTCUSD
|-272
|EURAUD-ECN
|133
|USDCAD-ECN
|94
|GBPJPY-ECN
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD-ECN
|22K
|GBPUSD-ECN
|5.4K
|AUDUSD-ECN
|91
|EURUSD-ECN
|4.1K
|USOUSD-ECN
|7.3K
|AUDCAD-ECN
|5.5K
|USDCHF-ECN
|3.1K
|BTCUSD
|221K
|EURAUD-ECN
|1.7K
|USDCAD-ECN
|1.5K
|GBPJPY-ECN
|7
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
ベストトレード: +290.14 EUR
最悪のトレード: -2 381 EUR
最大連続の勝ち: 29
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +444.00 EUR
最大連続損失: -161.44 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeSmart-Server01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 146
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.19 × 237
|
VTMarkets-Live 2
|4.57 × 7
Semi-Automated trading with multiple EAs on Gold and major forex pairs — XAUUSD, BTCUSD, AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF & AUDCAD.
レビューなし
