Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GrandCapital-Server 0.00 × 2 ADSS-Demo 0.00 × 3 NAS-Real 0.00 × 3 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 1 TMS-Live 0.00 × 3 ILQAu-A1 Live 0.00 × 1 Tusar-Main 0.00 × 1 CFHMarkets-Real 0.00 × 1 3TGFX-Main 0.00 × 1 OctaFX-Demo 0.00 × 1 FinFX-Managed Live 0.00 × 1 NetoTrade-Primary 0.00 × 1 GO4X-Live 0.00 × 2 Larson-Demo 0.00 × 1 SVSFX-Live 0.00 × 1 Deltastock-Live 0.00 × 1 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 XM.COM-Real 6 0.00 × 1 LiqCon-Live2 0.00 × 2 AIGroup-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 Exness-Real16 0.00 × 2 Exness-Real29 0.00 × 2 Exness-Real33 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 257 daha fazla...