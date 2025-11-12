- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
6 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (50.00%)
En iyi işlem:
119.85 USD
En kötü işlem:
-69.45 USD
Brüt kâr:
513.59 USD (17 022 pips)
Brüt zarar:
-376.96 USD (12 367 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (274.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
274.34 USD (4)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.29%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.36
Alış işlemleri:
6 (50.00%)
Satış işlemleri:
6 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
11.39 USD
Ortalama kâr:
85.60 USD
Ortalama zarar:
-62.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-376.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-376.96 USD (6)
Aylık büyüme:
1.89%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
137.71 USD
Maksimum:
376.96 USD (5.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|EURGBP
|1
|USDCHF
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|100
|EURGBP
|9
|USDCHF
|27
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.6K
|EURGBP
|258
|USDCHF
|749
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +119.85 USD
En kötü işlem: -69 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +274.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -376.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
NAS-Real
|0.00 × 3
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TMS-Live
|0.00 × 3
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
Tusar-Main
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 1
|
FinFX-Managed Live
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
7.4K
USD
USD
3
0%
12
50%
100%
1.36
11.39
USD
USD
0%
1:50