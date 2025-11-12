SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / SANS33
Inyoman Adi Putrayasa

SANS33

Inyoman Adi Putrayasa
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 8%
MaxrichGroup-Real
1:50
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
104
Gewinntrades:
44 (42.30%)
Verlusttrades:
60 (57.69%)
Bester Trade:
247.83 USD
Schlechtester Trade:
-202.17 USD
Bruttoprofit:
5 193.11 USD (127 041 pips)
Bruttoverlust:
-4 201.10 USD (120 167 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (1 247.76 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 247.76 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
94.14%
Max deposit load:
4.84%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.78
Long-Positionen:
61 (58.65%)
Short-Positionen:
43 (41.35%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
9.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
118.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-70.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-861.49 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-861.49 USD (9)
Wachstum pro Monat :
11.64%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
950.30 USD
Maximaler:
1 273.27 USD (16.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.69% (1 273.27 USD)
Kapital:
2.36% (242.55 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 80
EURJPY 5
EURGBP 3
CADJPY 3
NZDJPY 3
AUDJPY 2
EURNZD 2
USDCAD 2
USDCHF 1
USDJPY 1
NZDUSD 1
EURUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.1K
EURJPY 25
EURGBP -21
CADJPY -63
NZDJPY 27
AUDJPY -15
EURNZD -56
USDCAD 37
USDCHF 27
USDJPY -20
NZDUSD 16
EURUSD -20
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 7K
EURJPY 1K
EURGBP -244
CADJPY -2.4K
NZDJPY 1.4K
AUDJPY 0
EURNZD -1.9K
USDCAD 2.3K
USDCHF 749
USDJPY -1K
NZDUSD 356
EURUSD -374
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +247.83 USD
Schlechtester Trade: -202 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 247.76 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -861.49 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

MIGCapital-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 30
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TMS-Live
0.00 × 8
3TGFX-Main
0.00 × 1
noch 306 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Focus on the R:R ratio | No revenge trade | measurable consecutive losses 
Keine Bewertungen
2025.12.12 11:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 10:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 17:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 04:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 23:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 06:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 06:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
SANS33
30 USD pro Monat
8%
0
0
USD
12K
USD
9
0%
104
42%
94%
1.23
9.54
USD
14%
1:50
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.