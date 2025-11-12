- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
104
Gewinntrades:
44 (42.30%)
Verlusttrades:
60 (57.69%)
Bester Trade:
247.83 USD
Schlechtester Trade:
-202.17 USD
Bruttoprofit:
5 193.11 USD (127 041 pips)
Bruttoverlust:
-4 201.10 USD (120 167 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (1 247.76 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 247.76 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
94.14%
Max deposit load:
4.84%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.78
Long-Positionen:
61 (58.65%)
Short-Positionen:
43 (41.35%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
9.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
118.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-70.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-861.49 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-861.49 USD (9)
Wachstum pro Monat :
11.64%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
950.30 USD
Maximaler:
1 273.27 USD (16.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.69% (1 273.27 USD)
Kapital:
2.36% (242.55 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|80
|EURJPY
|5
|EURGBP
|3
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|3
|AUDJPY
|2
|EURNZD
|2
|USDCAD
|2
|USDCHF
|1
|USDJPY
|1
|NZDUSD
|1
|EURUSD
|1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.1K
|EURJPY
|25
|EURGBP
|-21
|CADJPY
|-63
|NZDJPY
|27
|AUDJPY
|-15
|EURNZD
|-56
|USDCAD
|37
|USDCHF
|27
|USDJPY
|-20
|NZDUSD
|16
|EURUSD
|-20
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|7K
|EURJPY
|1K
|EURGBP
|-244
|CADJPY
|-2.4K
|NZDJPY
|1.4K
|AUDJPY
|0
|EURNZD
|-1.9K
|USDCAD
|2.3K
|USDCHF
|749
|USDJPY
|-1K
|NZDUSD
|356
|EURUSD
|-374
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +247.83 USD
Schlechtester Trade: -202 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 247.76 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -861.49 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
MIGCapital-Live
|0.00 × 1
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 30
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
MGK-MAIN
|0.00 × 5
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
Exness-Real16
|0.00 × 2
Exness-Real29
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
Exness-Real33
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
QTrade-Server
|0.00 × 2
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
TMS-Live
|0.00 × 8
3TGFX-Main
|0.00 × 1
Focus on the R:R ratio | No revenge trade | measurable consecutive losses
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
8%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
9
0%
104
42%
94%
1.23
9.54
USD
USD
14%
1:50