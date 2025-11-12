SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / SANS33
Inyoman Adi Putrayasa

SANS33

Inyoman Adi Putrayasa
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 8%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
103
Negociações com lucro:
44 (42.71%)
Negociações com perda:
59 (57.28%)
Melhor negociação:
247.83 USD
Pior negociação:
-202.17 USD
Lucro bruto:
5 193.11 USD (127 041 pips)
Perda bruta:
-4 201.07 USD (120 150 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (1 247.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 247.76 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
94.14%
Depósito máximo carregado:
4.84%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.78
Negociações longas:
60 (58.25%)
Negociações curtas:
43 (41.75%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
9.63 USD
Lucro médio:
118.03 USD
Perda média:
-71.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-861.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-861.49 USD (9)
Crescimento mensal:
13.97%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
950.30 USD
Máximo:
1 273.27 USD (16.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.69% (1 273.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.36% (242.55 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 79
EURJPY 5
EURGBP 3
CADJPY 3
NZDJPY 3
AUDJPY 2
EURNZD 2
USDCAD 2
USDCHF 1
USDJPY 1
NZDUSD 1
EURUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.1K
EURJPY 25
EURGBP -21
CADJPY -63
NZDJPY 27
AUDJPY -15
EURNZD -56
USDCAD 37
USDCHF 27
USDJPY -20
NZDUSD 16
EURUSD -20
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 7K
EURJPY 1K
EURGBP -244
CADJPY -2.4K
NZDJPY 1.4K
AUDJPY 0
EURNZD -1.9K
USDCAD 2.3K
USDCHF 749
USDJPY -1K
NZDUSD 356
EURUSD -374
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +247.83 USD
Pior negociação: -202 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +1 247.76 USD
Máxima perda consecutiva: -861.49 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

MIGCapital-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 30
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TMS-Live
0.00 × 8
3TGFX-Main
0.00 × 1
306 mais ...
Focus on the R:R ratio | No revenge trade | measurable consecutive losses 
Sem comentários
2025.12.12 11:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 10:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 17:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 04:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 23:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 06:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 06:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
