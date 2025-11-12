信号部分
信号 / MetaTrader 4 / SANS33
Inyoman Adi Putrayasa

SANS33

Inyoman Adi Putrayasa
0条评论
可靠性
9
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 9%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
102
盈利交易:
44 (43.13%)
亏损交易:
58 (56.86%)
最好交易:
247.83 USD
最差交易:
-202.17 USD
毛利:
5 193.11 USD (127 041 pips)
毛利亏损:
-4 100.07 USD (118 150 pips)
最大连续赢利:
7 (1 247.76 USD)
最大连续盈利:
1 247.76 USD (7)
夏普比率:
0.10
交易活动:
95.59%
最大入金加载:
4.84%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.86
长期交易:
59 (57.84%)
短期交易:
43 (42.16%)
利润因子:
1.27
预期回报:
10.72 USD
平均利润:
118.03 USD
平均损失:
-70.69 USD
最大连续失误:
9 (-861.49 USD)
最大连续亏损:
-861.49 USD (9)
每月增长:
13.55%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
950.30 USD
最大值:
1 273.27 USD (16.89%)
相对跌幅:
结余:
13.69% (1 273.27 USD)
净值:
2.36% (242.55 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 78
EURJPY 5
EURGBP 3
CADJPY 3
NZDJPY 3
AUDJPY 2
EURNZD 2
USDCAD 2
USDCHF 1
USDJPY 1
NZDUSD 1
EURUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.2K
EURJPY 25
EURGBP -21
CADJPY -63
NZDJPY 27
AUDJPY -15
EURNZD -56
USDCAD 37
USDCHF 27
USDJPY -20
NZDUSD 16
EURUSD -20
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 9K
EURJPY 1K
EURGBP -244
CADJPY -2.4K
NZDJPY 1.4K
AUDJPY 0
EURNZD -1.9K
USDCAD 2.3K
USDCHF 749
USDJPY -1K
NZDUSD 356
EURUSD -374
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +247.83 USD
最差交易: -202 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +1 247.76 USD
最大连续亏损: -861.49 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

MIGCapital-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 30
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TMS-Live
0.00 × 8
3TGFX-Main
0.00 × 1
306 更多...
Focus on the R:R ratio | No revenge trade | measurable consecutive losses 
没有评论
2025.12.12 11:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 10:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 17:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 04:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 23:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 06:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 06:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
SANS33
每月30 USD
9%
0
0
USD
12K
USD
9
0%
102
43%
96%
1.26
10.72
USD
14%
1:50
复制

