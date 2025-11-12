- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
102
盈利交易:
44 (43.13%)
亏损交易:
58 (56.86%)
最好交易:
247.83 USD
最差交易:
-202.17 USD
毛利:
5 193.11 USD (127 041 pips)
毛利亏损:
-4 100.07 USD (118 150 pips)
最大连续赢利:
7 (1 247.76 USD)
最大连续盈利:
1 247.76 USD (7)
夏普比率:
0.10
交易活动:
95.59%
最大入金加载:
4.84%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.86
长期交易:
59 (57.84%)
短期交易:
43 (42.16%)
利润因子:
1.27
预期回报:
10.72 USD
平均利润:
118.03 USD
平均损失:
-70.69 USD
最大连续失误:
9 (-861.49 USD)
最大连续亏损:
-861.49 USD (9)
每月增长:
13.55%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
950.30 USD
最大值:
1 273.27 USD (16.89%)
相对跌幅:
结余:
13.69% (1 273.27 USD)
净值:
2.36% (242.55 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|EURJPY
|5
|EURGBP
|3
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|3
|AUDJPY
|2
|EURNZD
|2
|USDCAD
|2
|USDCHF
|1
|USDJPY
|1
|NZDUSD
|1
|EURUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.2K
|EURJPY
|25
|EURGBP
|-21
|CADJPY
|-63
|NZDJPY
|27
|AUDJPY
|-15
|EURNZD
|-56
|USDCAD
|37
|USDCHF
|27
|USDJPY
|-20
|NZDUSD
|16
|EURUSD
|-20
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|9K
|EURJPY
|1K
|EURGBP
|-244
|CADJPY
|-2.4K
|NZDJPY
|1.4K
|AUDJPY
|0
|EURNZD
|-1.9K
|USDCAD
|2.3K
|USDCHF
|749
|USDJPY
|-1K
|NZDUSD
|356
|EURUSD
|-374
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +247.83 USD
最差交易: -202 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +1 247.76 USD
最大连续亏损: -861.49 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
MIGCapital-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 30
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TMS-Live
|0.00 × 8
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
Focus on the R:R ratio | No revenge trade | measurable consecutive losses
