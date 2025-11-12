- 자본
- 축소
트레이드:
127
이익 거래:
61 (48.03%)
손실 거래:
66 (51.97%)
최고의 거래:
249.00 USD
최악의 거래:
-202.17 USD
총 수익:
8 001.03 USD (190 556 pips)
총 손실:
-4 804.60 USD (134 109 pips)
연속 최대 이익:
9 (1 422.07 USD)
연속 최대 이익:
1 422.07 USD (9)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
84.67%
최대 입금량:
4.84%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
2.51
롱(주식매수):
78 (61.42%)
숏(주식차입매도):
49 (38.58%)
수익 요인:
1.67
기대수익:
25.17 USD
평균 이익:
131.16 USD
평균 손실:
-72.80 USD
연속 최대 손실:
9 (-861.49 USD)
연속 최대 손실:
-861.49 USD (9)
월별 성장률:
33.51%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
950.30 USD
최대한의:
1 273.27 USD (16.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.69% (1 273.27 USD)
자본금별:
2.36% (242.55 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|103
|EURJPY
|5
|EURGBP
|3
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|3
|AUDJPY
|2
|EURNZD
|2
|USDCAD
|2
|USDCHF
|1
|USDJPY
|1
|NZDUSD
|1
|EURUSD
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|3.3K
|EURJPY
|25
|EURGBP
|-21
|CADJPY
|-63
|NZDJPY
|27
|AUDJPY
|-15
|EURNZD
|-56
|USDCAD
|37
|USDCHF
|27
|USDJPY
|-20
|NZDUSD
|16
|EURUSD
|-20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|57K
|EURJPY
|1K
|EURGBP
|-244
|CADJPY
|-2.4K
|NZDJPY
|1.4K
|AUDJPY
|0
|EURNZD
|-1.9K
|USDCAD
|2.3K
|USDCHF
|749
|USDJPY
|-1K
|NZDUSD
|356
|EURUSD
|-374
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +249.00 USD
최악의 거래: -202 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +1 422.07 USD
연속 최대 손실: -861.49 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Focus on the R:R ratio | No revenge trade | measurable consecutive losses
리뷰 없음
