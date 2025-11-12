- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
103
利益トレード:
44 (42.71%)
損失トレード:
59 (57.28%)
ベストトレード:
247.83 USD
最悪のトレード:
-202.17 USD
総利益:
5 193.11 USD (127 041 pips)
総損失:
-4 201.07 USD (120 150 pips)
最大連続の勝ち:
7 (1 247.76 USD)
最大連続利益:
1 247.76 USD (7)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
94.14%
最大入金額:
4.84%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.78
長いトレード:
60 (58.25%)
短いトレード:
43 (41.75%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
9.63 USD
平均利益:
118.03 USD
平均損失:
-71.20 USD
最大連続の負け:
9 (-861.49 USD)
最大連続損失:
-861.49 USD (9)
月間成長:
13.97%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
950.30 USD
最大の:
1 273.27 USD (16.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.69% (1 273.27 USD)
エクイティによる:
2.36% (242.55 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|EURJPY
|5
|EURGBP
|3
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|3
|AUDJPY
|2
|EURNZD
|2
|USDCAD
|2
|USDCHF
|1
|USDJPY
|1
|NZDUSD
|1
|EURUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.1K
|EURJPY
|25
|EURGBP
|-21
|CADJPY
|-63
|NZDJPY
|27
|AUDJPY
|-15
|EURNZD
|-56
|USDCAD
|37
|USDCHF
|27
|USDJPY
|-20
|NZDUSD
|16
|EURUSD
|-20
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|7K
|EURJPY
|1K
|EURGBP
|-244
|CADJPY
|-2.4K
|NZDJPY
|1.4K
|AUDJPY
|0
|EURNZD
|-1.9K
|USDCAD
|2.3K
|USDCHF
|749
|USDJPY
|-1K
|NZDUSD
|356
|EURUSD
|-374
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +247.83 USD
最悪のトレード: -202 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +1 247.76 USD
最大連続損失: -861.49 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
MIGCapital-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 30
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TMS-Live
|0.00 × 8
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
306 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Focus on the R:R ratio | No revenge trade | measurable consecutive losses
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
8%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
9
0%
103
42%
94%
1.23
9.63
USD
USD
14%
1:50