Total de Trades:
103
Transacciones Rentables:
44 (42.71%)
Transacciones Irrentables:
59 (57.28%)
Mejor transacción:
247.83 USD
Peor transacción:
-202.17 USD
Beneficio Bruto:
5 193.11 USD (127 041 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 201.07 USD (120 150 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (1 247.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 247.76 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
94.14%
Carga máxima del depósito:
4.84%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.78
Transacciones Largas:
60 (58.25%)
Transacciones Cortas:
43 (41.75%)
Factor de Beneficio:
1.24
Beneficio Esperado:
9.63 USD
Beneficio medio:
118.03 USD
Pérdidas medias:
-71.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-861.49 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-861.49 USD (9)
Crecimiento al mes:
13.97%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
950.30 USD
Máxima:
1 273.27 USD (16.89%)
Reducción relativa:
De balance:
13.69% (1 273.27 USD)
De fondos:
2.36% (242.55 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|EURJPY
|5
|EURGBP
|3
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|3
|AUDJPY
|2
|EURNZD
|2
|USDCAD
|2
|USDCHF
|1
|USDJPY
|1
|NZDUSD
|1
|EURUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.1K
|EURJPY
|25
|EURGBP
|-21
|CADJPY
|-63
|NZDJPY
|27
|AUDJPY
|-15
|EURNZD
|-56
|USDCAD
|37
|USDCHF
|27
|USDJPY
|-20
|NZDUSD
|16
|EURUSD
|-20
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|7K
|EURJPY
|1K
|EURGBP
|-244
|CADJPY
|-2.4K
|NZDJPY
|1.4K
|AUDJPY
|0
|EURNZD
|-1.9K
|USDCAD
|2.3K
|USDCHF
|749
|USDJPY
|-1K
|NZDUSD
|356
|EURUSD
|-374
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Mejor transacción: +247.83 USD
Peor transacción: -202 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +1 247.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -861.49 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
MIGCapital-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 30
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TMS-Live
|0.00 × 8
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
Focus on the R:R ratio | No revenge trade | measurable consecutive losses
