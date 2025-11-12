SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / SANS33
Inyoman Adi Putrayasa

SANS33

Inyoman Adi Putrayasa
0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 8%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
103
Transacciones Rentables:
44 (42.71%)
Transacciones Irrentables:
59 (57.28%)
Mejor transacción:
247.83 USD
Peor transacción:
-202.17 USD
Beneficio Bruto:
5 193.11 USD (127 041 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 201.07 USD (120 150 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (1 247.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 247.76 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
94.14%
Carga máxima del depósito:
4.84%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.78
Transacciones Largas:
60 (58.25%)
Transacciones Cortas:
43 (41.75%)
Factor de Beneficio:
1.24
Beneficio Esperado:
9.63 USD
Beneficio medio:
118.03 USD
Pérdidas medias:
-71.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-861.49 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-861.49 USD (9)
Crecimiento al mes:
13.97%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
950.30 USD
Máxima:
1 273.27 USD (16.89%)
Reducción relativa:
De balance:
13.69% (1 273.27 USD)
De fondos:
2.36% (242.55 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 79
EURJPY 5
EURGBP 3
CADJPY 3
NZDJPY 3
AUDJPY 2
EURNZD 2
USDCAD 2
USDCHF 1
USDJPY 1
NZDUSD 1
EURUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.1K
EURJPY 25
EURGBP -21
CADJPY -63
NZDJPY 27
AUDJPY -15
EURNZD -56
USDCAD 37
USDCHF 27
USDJPY -20
NZDUSD 16
EURUSD -20
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 7K
EURJPY 1K
EURGBP -244
CADJPY -2.4K
NZDJPY 1.4K
AUDJPY 0
EURNZD -1.9K
USDCAD 2.3K
USDCHF 749
USDJPY -1K
NZDUSD 356
EURUSD -374
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +247.83 USD
Peor transacción: -202 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +1 247.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -861.49 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

MIGCapital-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 30
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TMS-Live
0.00 × 8
3TGFX-Main
0.00 × 1
otros 306...
Focus on the R:R ratio | No revenge trade | measurable consecutive losses 
2025.12.12 11:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 10:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 17:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 04:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 23:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 06:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 06:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
